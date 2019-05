ort, Novinky

„Průzkum ukázal, že 95 procent Čechů při vytváření hesel nepoužívá současně všechny následující druhy znaků: čísla, speciální znaky, velká a malá písmena, zároveň nenastavují hesla dlouhá přinejmenším 10 znaků,“ uvedl bezpečnostní expert Avastu Luis Corrons.

Pozor na stejné přihlašovací údaje



Alarmující je také fakt, že téměř polovina Čechů (45 procent) používá stejné heslo k ochraně více účtů, a tím dále vystavuje své účty nebezpečí hacknutí. Pokud totiž počítačoví piráti odhalí heslo konkrétního uživatele, není pro ně nic jednoduššího, než je vyzkoušet i na dalších účtech.

Mnoho Čechů zahrnuje do svých hesel osobní údaje a informace, které lze snadno dohledat na profilech na sociálních sítích, takže je kyberzločinci mohou potenciálně využít k prolomení zabezpečení.

Jaká hesla Češi používají Jméno uživatele nebo jméno člena rodiny (22 %) Jméno domácího mazlíčka (15 %) Slova související s koníčkem uživatele (12 %) Datum vlastních narozenin (10 %) Část adresy bydliště (8 %) Název oblíbené knihy nebo filmu (4 %) Název webové stránky, pro niž je heslo určeno (4 %) Jména celebrit (3 %)

Hesla se navíc dají zjistit v případě, kdy dojde k jejich úniku přímo z konkrétního serveru. „Kyberzločinci sbírají osobní data a přihlašovací údaje z různých zdrojů – včetně úniků z on-line služeb – a prodávají je na darknetu, kde je koupí jiní útočníci, kteří je chtějí zneužít,“ prohlásil bezpečnostní expert.

„Umisťování uživatelských dat na darknet nedávno získalo všeobecnou pozornost zejména díky vydání souboru Collection #1, který obsahoval 87 gigabajtů odcizených osobních údajů, včetně více než 770 milionů e-mailových adres,“ doplnil Corrons.

Jak má vypadat správné heslo?

Speciální programy hackerského podsvětí dokáží čtyřmístné heslo, složené z číslic od nuly do devítky, prolomit za dvě minuty. Výkon čtyřjádrových procesorů totiž dovolí za jednu vteřinu prověřit na běžné počítačové sestavě až 100 možných kombinací.

O bezpečnosti hesla tedy rozhoduje i jeho délka. Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.

„Vytváření silných a jedinečných hesel pro každý internetový účet je téměř nemožné, a proto si lidé zadávají slabá, snadno zapamatovatelná hesla, případně používají stejná hesla pro více účtů. Kyberzločinci zneužívají tohoto chování a snaží se pronikat do účtů hrubou silou, využít osobní údaje k uhodnutí jiných hesel či kupovat kradené přihlašovací údaje na darknetu,“ konstatoval odborník.