ČTK

Čchen uvedl, že Tchaj-wan čelí ze strany Číny klasickým hackerským útokům vedeným s cílem dostat se k utajovaným informacím, naprostou většinu z nich se ale podaří zastavit, než vzniknou škody. Peking podle něj ale využívá i jinou strategii, když pomocí falešných profilů na sociálních sítích propaguje tchajwanské politiky, kteří jsou vůči němu vstřícní.

Čína se podle Čchena snaží využívat kybernetické nástroje k prosazování svých zájmů i v jiných částech světa. Hlavním nástrojem k tomu podle něj jsou státem založené firmy, které se v jiných státech prezentují jako soukromé podniky a pronikají do místních průmyslových odvětví, přitom ale úzce spolupracují s čínským státem. V Evropě se podle Čchena Peking soustředí na získání dominantní pozice při budování telekomunikačních sítí.

Čchen nabídl Česku spolupráci a sdílení zkušeností při boji s kybernetickými hrozbami, protože obě země podle něj sdílejí společné hodnoty, jako jsou demokracie a úcta k lidským právům. O sdílení zkušeností má zájem i poslanec Jan Bartošek (KDU-ČSL), podle kterého se Česko musí připravit na to, že se kybernetická bezpečnost stává novým bitevním polem. "Musíme se připravit na budoucnost a investovat do kybernetické bezpečnosti. Je to základní otázka bezpečnosti České republiky," řekl na semináři.

Debatu o kybernetické bezpečnosti vyvolalo v Česku prosincové varování Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) před výrobky čínských firem Huawei a ZTE, které podle úřadu mohou představovat bezpečnostní riziko. Varování úřadu se týkalo systémů zařazených do takzvané kritické informační infrastruktury, případně významných informačních systémů. Huawei se brání tvrzením, že pro varování neexistují důkazy.