Přestože e-maily pod tlakem sociálních sítí patří mezi zastaralé komunikační prostředky, na pracovišti si drží svou oblibu. Pro drtivou většinu zaměstnavatelů, zejména malé a střední firmy, znamenají hrozbu při úniku firemních dat.

Dokazují to i jeden kuriózní případ, kdy asistentka jedné stavební firmy omylem poslala e-mailem podklady pro mzdy na celou firmu.

Výjimkou není nicméně ani to, kdy lidé jednají nezodpovědně. Například doktor jedné soukromé kliniky na léčbu neplodnosti běžně stahoval evidenci klientů na nezašifrovanou flashku. A tu pak ztratil.

Obvykle k pochybení dochází omylem



„Z naší praxe víme, že až 95 % firem řeší únik souborů s firemními daty. Nejčastěji jde o excelovou tabulku nebo jiný typ databáze. Obvykle k pochybení dochází omylem. Mnoho lidí si ani nepřipouští, že by mohlo jít o problém,” upozornil Petr Žikeš, ředitel technologické společnosti Safetica.

Společnosti podle něj většinou žádný systém zabezpečení interních dat nemají. „A pokud ano, tak pouze ve formě bezpečnostní směrnice. Pokud ‘něco’ nastaveno mají, tak se to spíše nedodržuje, nebo je to nedostatečně řešené. Dobře nastavenou bezpečnostní politiku a procedury má jen 10 % firem,” doplnil.

„Výjimkou nejsou ani ty případy, kdy si někdo chce zjednodušit vlastní podnikatelský začátek, proto využije know how stávají společnosti. Proto mají data, ať už začínající nebo zaběhlé firmy, cenu zlata. To si mnohdy vedení samotných společností málo uvědomuje a nedostatečně se chrání. Následky mohou být fatální,” upozorňuje Žikeš.

Založil vlastní firmu, přetáhl velkého klienta



Jako další příklad z českého prostředí uvádí případ firmy specializující se na výrobu papírových obalů. Tamní šéf vývoje si naprosto jednoduše stáhnul všechny plány obalů a seznam zákazníků. Následně založil vlastní firmu a přetáhl největšího klienta původní firmy.

Firmy podle bezpečnostního experta potřebují mít přehled o tom, kde všude data jsou. Citlivá data je přitom nutné označit, aby zaměstnanci věděli, s jak důležitým dokumentem ve skutečnosti pracují. Samozřejmostí by mělo být vzdělávání zaměstnanců, stejně jako šifrování disků a dalších externích médií.