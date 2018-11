ort, Novinky

„Ryanair nabízí pro každého dvě letenky za pouhé jedno euro, aby oslavil své výročí,“ lákají podvodníci ve výzvě, která se nejčastěji šíří přes sociální síť Facebook.

Letenky může získat každý, kdo zodpoví několik jednoduchých otázek a soutěžní výzvu odešle dalším známým – právě prostřednictvím Facebooku.

Snaží se vylákat osobní údaje



Problém nastane poté, co důvěřivci otevřou údajné výherní stránky. Ty je totiž přesměrují na podvodný web, na kterém je nutné vyplnit řadu osobních údajů. A právě na to počítačoví piráti čekají.

Uživatelé jim totiž naservírují svoje citlivá data jako na zlatém podnosu. S jejich využitím mohou kyberzločinci snadněji cílit na konkrétní uživatele další útoky, aby z nich vylákali peníze, případně jejich identitu ve světě jedniček a nul zneužít.

Jdou i po platebních kartách



V některých případech dokonce uživatelé potvrdili, že po nich podvodná stránka chtěla zadat informace o platební kartě, a to včetně bezpečnostního kódu. Pokud to někteří důvěřivci skutečně udělali, měli by se co nejdříve obrátit na svou banku. V opačném případě jim totiž hrozí, že o své peníze nenávratně přijdou.

Pokud svěřili uživatele kybernetickým podvodníkům své přihlašovací údaje – především tedy heslo, měli by jej na všech webových stránkách neprodleně změnit.

V současnosti celá phishingová kampaň, ve které číhají na důvěřivce doslova jako rybáři na svůj úlovek, zneužívá jméno společnosti Ryanair. Není nicméně vyloučeno, že taktiku kybernetičtí zločinci změní a budou se vydávat za zástupce úplně jiných aerolinek.