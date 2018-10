ort, Novinky

Chyba se týká nejnovější verze Wordu a je velmi závažná mimo jiné i proto, že zatím nebyla opravena.

Kybernetičtí útočníci mohou do dokumentu ve Wordu umístit škodlivý kód, a to prostřednictvím funkce pro vkládání videa. Ve chvíli, kdy se uživatel snaží video přehrát, dojde k infiltraci nezvaného návštěvníka do počítače.

Pak si mohou útočníci dělat s počítačem prakticky cokoliv. Přistupovat k uloženým datům na dálku, stahovat do něj další škodlivé kódy nebo například odposlouchávat internetovou komunikaci uživatele.

Nevyžádané e-maily a podvodné weby



Škodlivé dokumenty se mohou šířit prostřednictvím nevyžádaných e-mailů, stejně tak se ale mohou vyskytovat na podvodných webových stránkách, odkud je nic netušící uživatelé následně stáhnou.

Další podrobnosti o zranitelnosti bezpečnostní experti ze společnosti Cymulate s ohledem na možné zneužití neprozradili. Zdůraznili pouze, že na celou záležitost již upozornili pracovníky Microsoftu, aby mohli zjednat nápravu.