mif, Novinky

Před hrozbou možného zneužití trhlin varoval český Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ. Záplaty jsou ale naštěstí již k dispozici.

„Bezpečnostní aktualizace od společnosti Microsoft záplatují zranitelnosti, z nichž některé lze zneužít k převzetí kontroly nad systémem,“ prohlásil Pavel Bašta, bezpečnostní analytik CSIRT.CZ, který je provozován sdružením CZ.NIC.

S instalací neotálet



Teoreticky by tak do napadeného stroje mohli kyberzločinci propašovat další škodlivé kódy, případně přistupovat k uloženým datům uživatele. Právě proto by s instalací aktualizací neměli uživatelé v žádném případě otálet. V opačném případě nechávají pro počítačové piráty otevřená zadní vrátka do svých počítačů.

„Záplaty se týkají například Internet Exploreru, Microsoft Edge, Windows a Office,“ uzavřel bezpečnostní expert.

Lepší fungování systému



Vedle oprav kritických chyb uvolnil americký počítačový gigant také několik důležitých aktualizací, které slouží především ke zlepšení funkčnosti samotného systému, ale například také kancelářského balíku Office. Ty ale nepředstavují pro uživatele žádné velké bezpečnostní riziko.

Stahovat všechny záplaty pro kritické i důležité trhliny, které vyšly společně s balíkem pravidelných běžných aktualizací, je možné prostřednictvím služby Windows Update.