Pozor na útoky hackerů z Ruska, Číny a Íránu, varuje vláda USA

Íránští hackeři útočí na americké zbrojní firmy, ruští loni pronikli do desítek amerických energetických firem a čínští se snaží proniknout do podniků amerického strojírenského, telekomunikačního a kosmického průmyslu. Uvádí to americká vládní zpráva o kybernetické špionáži, která byla ve čtvrtek zveřejněna ve Washingtonu.