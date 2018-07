Velitelství vojenských kybernetických sil by mohlo sídlit v Brně

Velitelství vojenských kybernetických sil, které armáda plánuje vybudovat, by mohlo sídlit v Brně. Mělo by vzniknout od počátku příštího roku, operační schopnosti nabude o rok později. Nová jednotka bude mít časem 400 až 500 vojáků, náklady budou v řádu stamiliónů. Velení armády věří tomu, že se mu podaří přivést především mladé odborníky. Novinářům to řekli Miroslav Feix, který je pověřen vybudováním jednotky, a náčelník generálního štábu Aleš Opata.