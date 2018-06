lez, Novinky

To ale může představovat velký problém. „Pokud by například zaměstnanec flash disk s citlivými pracovními daty ztratil nebo mu byl odcizen, a ta data by byla zneužita, vystavuje nejen sebe, ale i svého zaměstnavatele riziku postihu dozorčích orgánů,“ uvedl Miroslav Dvořák, technický ředitel české pobočky společnosti Eset.

Nějaké paměťové médium využívá alespoň jednou za čas celkem 95 procent Čechů, nejčastěji (81 %) jde přitom právě o USB flash disky. Nicméně data na paměťových médiích šifruje pouze 28 procent z nich.

Uživatelé přitom velmi často nevědí, jak flash disky šifrovat, nebo jsou přesvědčeni, že to nepotřebují. Tyto dva důvody uvedlo 77 procent z těch, co šifrování nepoužívají. Přímou nebo zprostředkovanou zkušenost se ztrátou flash disku přitom uvedlo 8, respektive 21 procent dotázaných. Přímou nebo zprostředkovanou zkušenost s krádeží má 1, respektive 7 procent dotázaných.

Externí disky a cloud



Mezi další oblíbené úložiště patří externí disky s vyšší kapacitou (58 %), cloudová úložiště (39 %), optická záznamová média (27 %), jiné zařízení (21 %) a serverová úložiště (21 %). Dotazování mohli zvolit více možností, proto součet netvoří 100 procent.

„Jedná se podobné výsledky jako v loňském roce. Například u optických médií jako prostředku pro uložení dat jsme čekali podstatně větší pokles než výsledná 3 procenta, například ve prospěch cloudových služeb. Svědčí to především o značné konzervativnosti českých uživatelů,“ uzavřel Dvořák.