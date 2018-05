lez, Novinky

Na osm nových kritických zranitelností jako první upozornil německý server Heise, kterému práce na opravách potvrdili různí bezpečnostní výzkumníci.

Samotný Intel údajně již o trhlinách ví a intenzivně se jimi zabývá, žádné podrobnosti však zástupci podniku zatím nepotvrdili. To je přitom standardní postup, neboť výrobci se zpravidla snaží držet všechny informace pod pokličkou alespoň do doby, než budou vydány všechny příslušné záplaty. Bez nich by totiž jinak byli uživatelé vystaveni možným útokům.

Všechny objevené chyby mají být stejně kritické jako v případě dříve objevené trhliny Spectre, stejným způsobem ji tedy mohou také počítačoví piráti zneužít.

Při pohledu na technickou stránku věci je chyba opravdu kritická. Kvůli bezpečnostní trhlině se může dostat škodlivý kód do adresního prostoru, který byl vyhrazen pouze pro jádro systému. Řeč je tedy o prostoru, ke kterému neměl uživatel jinak přístup.

Antiviry nepomohou

Zjednodušeně řečeno tak kvůli chybě mohou počítačoví piráti propašovat virus přímo do procesoru, aniž by se před ním mohl uživatel jakkoliv chránit. S adresním prostorem totiž nemohou pracovat například ani antivirové programy.

Vzhledem k tomu, že procesory společnosti Intel využívá více než 80 % počítačových systémů na světě, jde skutečně o problém obrovských rozměrů. Potenciálnímu riziku zneužití chyby jsou vystaveny stovky miliónů uživatelů.

To je i důvod, proč přesné detaily o zranitelnosti zatím tým vědců nezveřejnil. Poskytl je pouze pracovníkům Intelu, aby mohli připravit záplatu pro uživatele. Kdy se tak stane, však v tuto chvíli není jasné.

Zpomalí se počítače?

Sluší se připomenout, že oprava chyb Spectre a Meltdown měla velmi negativní vliv na výkon celého systému. V některých případech počítače zpomalily až o 50 %. [celá zpráva]

Zda bude mít stejný dopad na výkon sestav také chystaná oprava nových osmi zranitelností, zatím není zřejmé. Podle serveru Heise je to nicméně velmi pravděpodobné.

Závažné trhliny přímo ve struktuře procesorů, které jsou v podstatě srdcem jakéhokoliv počítače, bohužel nejsou v poslední době ničím výjimečným. Na konci března se například ukázalo, že kritické trhliny ohrožující milióny uživatelů obsahují také čipy od konkurenční společnosti AMD. [celá zpráva]