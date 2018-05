Novinky, ČTK

Není jasné, kolik hesel z celkových více než 330 miliónů uživatelů sociální sítě bylo takto shromážděno, uvedla agentura Reuters. Podle zdroje agentury obeznámeného s problémem šlo o "podstatné" množství hesel, které byly v počítači umístěny v textu srozumitelném komukoli několik měsíců.

Twitter uvedl, že chybu již odstranil a podle jeho interního vyšetřování nebyla odcizena žádná hesla ani je nezneužil žádný ze zaměstnanců. "Je nám velmi líto, že k tomu došlo," uvedla společnost v prohlášení.

Heslo by měli přitom uživatelé změnit nejenom na Twitteru, ale případně také na dalších internetových službách, kde používají stejné přihlašovací údaje. Pokud by totiž nezašifrovaná databáze s hesly skutečně unikla, nebylo by pro počítačové piráty nic jednoduššího než vyzkoušet přístupové údaje také na dalších serverech.

Prakticky totožný případ špatného zabezpečení řešil tento týden také server GitHub, který je hojně vyhledáván programátory, kteří mohou snadno pomocí nástroje Git spravovat svůj vytvořený kód. [celá zpráva]

Jak má vypadat správné heslo?

O bezpečnosti hesla rozhoduje i jeho délka. Speciální programy hackerského podsvětí dokážou čtyřmístné heslo, složené z číslic od nuly do devítky, prolomit za dvě minuty. Výkon dvoujádrových a čtyřjádrových procesorů totiž dovolí za jednu sekundu prověřit na běžné počítačové sestavě až 100 možných kombinací.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.