V laboratoři jsou podle ní v současnosti čtyři počítače vybavené speciálními softwary, které studentům umožní vyzkoušet si práci etického hackera. Podle vedoucího laboratoře Róberta Lórencze se do ní vejde zhruba 12 lidí. Vybavení je od firmy NN Group, se kterou ČVUT na fungování laboratoře spolupracuje.

"Software je špičkový. Odpovídá požadavkům pro etické hackování pro výuku studentů, jak se chovat v kyberprostoru jako útočník, eventuálně jako obránce, takže vlastně je to taková hra lidí, kteří se to chtějí naučit," řekl Lórencz. Kyberprostor v laboratoři je izolovaný od vnějších sítí, nehrozí tedy proniknutí útoků do veřejných sítí, dodal.

Snaha o vyšší kybernetickou bezpečnost

Etické hackování má za úkol zvýšit kybernetickou bezpečnost. Napodobuje přitom útoky na informační systémy, a tak hledá jejich slabiny. Tato činnost je legální a obvykle se dělá ve spolupráci s majitelem či administrátorem systému. Poptávka po odbornících, kteří se kybernetické bezpečnosti věnují, v současnosti roste.

Vedení laboratoře při jejím otevření předvedlo například krádež přihlašovacích údajů a její odhalení. Experti také ukázali, jak je možné pomocí softwaru chránit majetek v komerčním prostředí. "Laboratoř je k dispozici jak pro bakalářské, tak i pro magisterské předměty, kterými jsou například Systémová a síťová bezpečnost nebo Etické hackování," doplnil Lórencz.

Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze byla podle své mluvčí Petry Svobodové Hejlové první technickou fakultou v České republice, která akreditovala studijní obory specializované na bezpečnost počítačových systémů a sítí.