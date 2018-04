ČTK

Wilson podle ní bude nejvýznamnějším hostem pátého ročníku kongresu. První 3D zbraň, pistoli s názvem Liberator, vytiskl Wilson v roce 2013. Plány na její vyrobení následně publikoval v rámci své neziskové organizace Defense Distributed, jejímž hlavním cílem je tvorba a bezplatné šíření plánů sloužících k výrobě 3D zbraní. Plán na výrobu Liberatoru si stáhlo 200 000 uživatelů během pouhých dvou dnů. Poté byl Wilson požádán vládou Spojených států amerických o jejich stažení.

Kromě tištěných zbraní se Cody Wilson také věnoval vývoji bitcoinové peněženky Dark Wallet, která umožňuje zcela skrýt bitcoinové platby. Takové transakce jsou potom prakticky nedohledatelné.

Za riziko tištěných zbraní může být považován fakt, že nejsou odhalitelné na detektorech, byť do Wilsonovy verze byl v souladu se zákonem do zbraně zabudovaný velký kus kovu. Nelze ale vyloučit, že pokud si někdo návod na výrobu opatří, kov do ní nedá.

Klima v oblasti finanční a digitální svobody

Hlavním cílem letošního kongresu je zmapovat celosvětově se zhoršující společenské klima v oblasti finanční a digitální svobody, uvedla Samšuková. Mezi dalšími hosty kongresu budou bitcoin core developer Peter Todd, kryptoanalytik Tone Vays nebo teoretický fyzik a CEO společnosti BlockchainLab Giacomo Zucco.

Na kongresu promluví i odborníci z České republiky Radim Kozub a Pavel Urbaczka, právníci se zaměřením na problematiku kryptoměn, nebo slovenští hackeři a podnikatelé Pavol Lupták a Juraj Bednár.

Celkem kongres od 5. do 7. října nabídne 50 přednášek, workshopů a diskusí převážně v angličtině. Oproti loňskému kongresu plánují organizátoři více přednášek zaměřených na socioekonomické vlivy nových technologií, v nové dílně praktických workshopů si účastníci vyzkoušejí technologie na ochranu svého digitálního soukromí a atmosféru celé akce dotvoří videoprojekce dokumentárních filmů.