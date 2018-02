Americké úřady tvrdí, že Love se nabourával do počítačových sítí armády, NASA či Federálních rezerv od října 2012 do října 2013. Obviněn byl ve třech amerických státech: New Jersey, New Yorku a Virginii. Britské ministerstvo vnitra v roce 2016 podepsalo vydávací rozkaz.

Třiatřicetiletý Love trpí Aspergerovým syndromem a depresemi. Jeho právníci tvrdí, že vydání k soudnímu procesu do USA by pro něj bylo nespravedlivé a tíživé.

Britská policie informovala o zadržení muže v říjnu roku 2013. Americká prokuratura tehdy uvedla, že údajný hacker Love pronikl do tisíců počítačových systémů, včetně těch, které náležejí raketové obraně, armádním ženistům, vesmírné agentuře NASA a úřadu pro ochranu životního prostředí.

Podle prokurátora Paula Fishmana z New Jersey tak byly ohroženy osobní údaje amerického vojenského personálu a informace o obranných rozpočtech nebo o uzavíraných smlouvách.