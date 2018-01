Zařízení s logem nakousnutého jablka jsou zpravidla považována za ta bezpečnější. A v porovnání s celou řadou konkurentů to skutečně zpravidla platí. Tentokrát se však nashromáždilo v programech amerického počítačového gigantu chyb hned několik.

A co hůř, hned několik z nich má nálepku „kritické“. To jinými slovy znamená, že útočníci mohou do zařízení propašovat prakticky jakýkoli škodlivý kód. Klidně mohou i na dálku počítač zotročit a využít jej k DDoS útokům, případně mohou samozřejmě i odposlouchávat komunikaci uživatele, která na počítači probíhá.

Trhliny zatím zneužity nebyly

Trhliny obsahuje operační systém iOS pro chytré telefony iPhone, multimediální přehrávač iPod a počítačové tablety iPad. Chyby byly dále odhaleny v platformě macOS watchOS pro chytré hodinky a tvOS pro televizní systémy.

Sluší se podotknout, že zatím není monitorován žádný případ, kdy by byly trhliny v softwarových produktech amerického počítačového gigantu zneužity.

V případě automatických aktualizací se uživatelé nemusí o nic starat, v opačném případě je však nutné nainstalovat opravy ručně. Safari je možné aktualizovat přímo ze stránek tvůrců, nejnovější verzi operačních systémů pro zařízení Applu najdou uživatelé v nastavení v části týkající se aktualizací.