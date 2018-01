Hackeři v případě krádeže ICO používají nejvíce takzvaný phishing, jehož prostřednictvím každý měsíc ukradnou až 1,5 miliónu USD. Principem phishingu je rozesílání zpráv, které předstírají, že pocházejí z populárních sociálních sítí, aukčních webů, on-line platebních portálů, úřadů státní správy nebo od IT administrátorů. Přes tyto zprávy se hackeři snaží získat citlivé údaje uživatele.

Výzkum také ukázal, že objem ICO se snižuje. Loni v listopadu dosáhlo svého cíle méně než 25 procent ICO, zatímco ještě v červnu to bylo 90 procent.

Investiční šílenství

Studie přichází v době investičního šílenství do kryptoměn. Mladé firmy prostřednictvím ICO získávají stovky miliónů dolarů přes internet na financování svých projektů, přitom často mají jen hrstku zaměstnanců a jen stručně načrtnutý podnikatelský plán.

"Problémy se získáním potřebné částky z ICO v poslední době se dají částečně připsat nižší kvalitě projektů a problémům, které se objevily kolem dřívějších projektů," uvedl analytik EY Paul Brody. "Šokovala nás kvalita některých stručných plánů, viděli jsme jasné chyby v kódování a viděli jsme také střet zájmů mezi společnostmi, které vydávají měny, a komunitou jejich vlastníků," dodal.

EY rovněž uvádí, že ohodnocení ICO je často vedeno takzvaným syndromem FOMO, což je zkratka z anglických slov Fear Of Missing Out. Tedy strachem z toho, že něco zmeškáme. Nemá žádnou souvislost s tržními základy, jako je například příprava projektu. Syndrom FOMO tak přiměl investory, aby vkládali peníze do ICO rekordním tempem. Deset nejkratších ICO přilákalo v průměru 300 000 dolarů za sekundu, upozorňuje agentura Reuters.