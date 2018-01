„Žijeme v éře falešných zpráv a protichůdných příběhů,” řekl mluvčí britského kabinetu. Vláda premiérky Mayové podle něj bude na tyto „komplexní výzvy” reagovat vytvořením národní bezpečnostní jednotky, která bude bojovat „s dezinformacemi šířenými státními i dalšími aktéry”.

Detaily o fungování jednotky či o tom, kde bude sídlit, mluvčí nesdělil. V reakci na otázku, jaké „státní aktéry” má vláda na mysli, odkázal na předchozí vyjádření premiérky Mayové.

Ochrana před agresivní politikou Moskvy

Předsedkyně britské vlády loni v listopadu na banketu v londýnské finanční čtvrti City řekla, že je Spojené království navzdory blížícímu se brexitu nadále oddáno evropské bezpečnosti a bude dál pracovat na tom, aby Evropu uchránilo před agresivní politikou Ruska. Moskvu kritizovala za kybernetické útoky včetně zásahů do voleb v některých zemích, například Dánsku či Německu.

Britští poslanci se v současnosti zabývají také podezřením, že Rusko zasahovalo do předloňského referenda o odchodu Spojeného království z EU a do loňských parlamentních voleb. Rusko jakékoli zásahy do hlasování v zahraničí odmítá.

Šíření dezinformací na počátku roku odsoudil i francouzský prezident Emmanuel Macron. Zpřísnit boj s nimi hodlá zákonem i vyššími pravomocemi vysílacích rad v zemi.

V Česku od loňského roku funguje při ministerstvu vnitra Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH). Jedna z jeho částí se specializuje právě na odhalování dezinformací z otevřených zdrojů a jejich vyvracení.