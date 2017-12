Pilotní projekt boje proti fotografiím obnažených uživatelů zveřejněným z pomsty spustila v Austrálii sociální síť Facebook. Společnost ve spolupráci s tamní vládou připravila systém, který je založen na „hashování“ nahrávaných snímků.

Potenciální oběť musí Facebooku poskytnout snímky, o kterých se domnívá, že se je někdo pokusí zveřejnit na Facebooku, a sociální síť poté při nahrávání veškerých fotek porovnává nahrávané snímky s poskytnutými akty. Pokud najde shodu, nahrání a zveřejnění snímku zablokuje.

Ohrožení uživatelé mají Facebooku zasílat choulostivé snímky prostřednictvím služby Messenger. Podle australské komisařky pro internetovou bezpečnost Julie Inman Grant se lidé nemusí obávat, že jejich akty poskytnuté sociální síti budou uloženy na serverech Facebooku.

„Neukládají se tam snímky, ale digitální stopa a poté se používá umělá inteligence a jiné technologie pro porovnávání fotografií,“ zdůraznila. Podle zpravodajského serveru ABC však není jasné, zda hashování je dostatečně dobrou technologií na to, aby se vypořádalo s pokusy obcházení filtrů založených na umělé inteligenci, jako je pozměnění původního snímku.

Není to bezpečné, varují experti



Existují také vážné obavy z toho, jak Facebook naloží s tak citlivými snímky, které mu poskytnou sami uživatelé, když firma v minulosti čelila obavám ohledně zabezpečení a ochrany osobních dat.

„Z koncepčního hlediska jde o záslužnou myšlenku, ale fungovalo by to lépe, kdyby uživatel dostal možnost využít samoobslužný nástroj pro načtení souborů na Facebook,“ uvedl pro server Infosecurity-magazine.com Andrew Clarke ze společnosti Identity EMEA. Podle bezpečnostního experta společnosti ESET Marka Jamese existují vážné obavy, že by tato služba mohla být zneužita podvodníky.

„Pravděpodobnost, že se Facebook sám stane terčem útoku, je sice malá, ale pokud by se tak stalo a uživatelé by byli podvedeni a poslali takto citlivé snímky třetí osobě, mohli by se vystavit dalšímu riziku vydírání,“ varoval James. „ESET neustále zdůrazňuje, aby lidé pečlivě zvažovali, kam si ukládají intimní fotografie, a aby je pokud možno neměli uloženy on-line v jakékoli podobě,“ dodal.

Pilotní projekt Facebooku probíhá kromě Austrálie ve třech dalších zemích. Má jít jen o jednu ze součástí řady opatření, která tato sociální síť zavádí v souvislosti s bojem proti rostoucímu trendu zveřejňování intimních snímků uživatelů bez jejich souhlasu.