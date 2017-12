Žebříček je rozdělen na dvě části. V jedné je přehled třech nejrozšířenějších virů, které útočí na klasické počítače, v druhé pak trojice malwarů cílících na mobilní zařízení, jako jsou tablety a chytré telefony.

Nejprve se pojďme podívat, jaké škodlivé kódy útočí na klasická PC. První příčku obsadil RoughTed. Rozsáhlá malvertisingová kampaň RoughTed je využívána k šíření odkazů na nebezpečné webové stránky a k šíření škodlivého obsahu, jako jsou scam, adware, exploit kity a ransomware. Může být použita k útoku na jakýkoli typ platformy a operačního systému, vyhne se nástrojům na blokování reklamy a sleduje chování uživatelů, aby byl finální útok co nejrelevantnější.

Vyděračské viry na scéně

Druhá příčka pak patří vyděračskému viru Locky. Tento ransomware, který byl poprvé detekován v únoru 2016, se šíří především prostřednictvím spamu s infikovanou wordovou přílohou nebo přílohou ve formátu Zip, která obsahuje kód pro stažení a instalaci malwaru šifrujícího uživatelské soubory.

Nezvaný návštěvník Locky dokáže uzamknout počítač a za zpřístupnění zašifrovaných dat požaduje výkupné.

Trojici nejrozšířenějších virů pak uzavírá Seamless. Jde o systém distribuce provozu (TDS), který nenápadně přesměruje oběti na škodlivou webovou stránku, což vede k infekci pomocí tzv. exploit kitu. To jinými slovy znamená, že poté, co se tento záškodník uhnízdí v počítači, mohou do něj počítačoví piráti stahovat jakékoliv další škodlivé kódy.

V bezpečí nejsou ani mobily

Ani mobilní zařízení nejsou před škodlivými kódy v bezpečí. Nejvíce by se měli mít uživatelé na pozoru před virem Triada, který je nejrozšířenějším malwarem pro chytré telefony a počítačové tablety. Tento modulární backdoor cílí na zařízení s operačním systémem Android.

Škodlivý kód uděluje superuživatelské oprávnění útočníkům, takže kyberzločinci mohou stahovat do mobilních zařízení další malware. Triada také umí zfalšovat URL odkazy uložené v prohlížeči a nasměruje tak uživatele na podvodné stránky.

Druhá příčka patří vyděračskému viru LeakerLocker, který opět cílí na zařízení se systémem Android. Čte osobní uživatelská data a následně je ukazuje uživateli a hrozí, že pokud nedojde k zaplacení výkupného, tak budou informace zveřejněny na internetu.

Trojici nejrozšířenějších mobilních škodlivých kódů uzavírá Lotoor. Jde o hackerský nástroj, který zneužívá zranitelnosti v operačním systému Android, aby získal root oprávnění na napadeném zařízení. Díky tomu pak mohou útočníci zotročit zařízení na dálku.