Nový iPhone X nemá na rozdíl od ostatních nabízených iPhonů zabudovanou čtečku otisků prstů. Místo toho využívá funkci zvanou Face ID, kdy uživatel přístroj odemkne pomocí přední kamery. Ta využívá technologii TrueDepth Camera System a dokáže rozeznat přesné rysy obličeje, díky kterým přístroj následně odemkne.

Zástupci Applu při oficiální prezentaci nejnovějšího modelu uvedli, že toto řešení je nejen pohodlnější, ale zároveň také bezpečnější než čtečka otisků prstů.

One of Staten Islands own hacks new I Phone facial recognition.



Pretty Impressive at 10 years old!



Ammar Malik... https://t.co/VH83snBqWc