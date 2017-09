Důvod je jasný. Zatímco na zabezpečení počítačů si většina uživatelů dává již velký pozor, u mobilů řeší riziko kybernetických útoků málokdo. A to platí i o počítačových tabletech.

Přitom právě na zmiňovaných zařízeních uživatelé velmi často uchovávají citlivé osobní údaje, přístupová hesla a v neposlední řadě je používají také k obsluze svých bankovních účtů.

Právě poslední zmiňovaná činnost je pro počítačové piráty patrně nejatraktivnější. Pokud se počítačoví piráti dostanou k přihlašovacím údajům do internetového bankovnictví, jsou jen krůček od vybílení účtu. Stačí, aby se jim podařilo na telefon propašovat dalšího nezvaného návštěvníka, který dovede odchytávat SMS zprávy pro potvrzení plateb.

Právě proto je důležité chránit antivirovými programy a dalšími bezpečnostními nástroji nejen PC, ale také chytré telefony.

Důležitá je prevence

Před podobnými nezvanými hosty dokážou počítače, tablety i chytré telefony ochránit speciální programy. Kromě klasických antivirů jde například o aplikace, které se soustředí pouze na špionážní software a hledání trojských koňů.

Jiné programy zase dokážou v operačním systému nalézt tzv. keyloggery, které jsou schopné zaznamenávat stisk každé klávesy a nasbíraná data odesílat útočníkovi. Na PC i mobilu by měl být nainstalován vždy jen jeden bezpečnostní program svého druhu. Dva antiviry na disku dokážou udělat pěknou neplechu. Samotný antivirus ale zárukou bezpečí není.

Velmi důležité jsou také aktualizace, protože právě chyby v operačním systému a nejrůznějších programech počítačoví piráti velmi často zneužívají k tomu, aby do něj propašovali nezvané návštěvníky.

Sledují každý krok uživatele

Před novým virem, který je vylepšenou verzí bankovního malwaru zvaného Svpeng, varoval bezpečnostní expert ze společnosti Kaspersky Lab Roman Unuchek. Právě on totiž hrozbu objevil jako první.

Tento vylepšený záškodnický program jasně ukazuje, jak se v poslední době počítačoví piráti vyvíjejí. Kombinují různé škodlivé kódy tak, aby byli schopni nepozorovaně ukrást z cizího zařízení citlivá data a následně je zneužít – v tomto konkrétním případě je řeč o přístupových údajích do internetového bankovnictví.

Podvodníkům jde o peníze.

FOTO: Miloslav Fišer, Novinky

Většina bankovních trojských koňů je totiž poměrně snadno odhalitelná, alespoň pokud se bavíme o těch určených pro chytré telefony. Uživateli totiž na displeji podstrčí při pokusu o přihlášení do internetového bankovnictví podvodnou stránku, u které jde však velmi často poznat, že jde o padělek. Pozornější uživatelé tak zpravidla na tento trik nenaletí a kyberzločincům své přihlašovací údaje na zlatém podnose nenaservírují.

I když výjimky se pochopitelně také najdou. Upravená verze škodlivého viru Svpeng je však daleko sofistikovanější. Obsahuje totiž zabudovaný keylogger, který zaznamenává doslova veškerou činnost uživatele na napadeném smartphonu. Počítačoví piráti se tak dozvědí přihlašovací údaje i ve chvíli, kdy je uživatel skutečně zadává do legitimního formuláře banky.

Další část trojského koně se pak postará o zbytek – odchytne potvrzovací zprávu a zneužije ji. Počítačoví piráti pak mohou velmi snadno vybílit svým obětem celý účet.

Podvodníci to zkoušejí i přes tiskárny

Na pozoru by se měli mít v poslední době lidé, kteří obdrží e-mail s naskenovaným souborem. I když se může na první pohled zdát, že jej zaslala skutečně nějaká tiskárna, ve skutečnosti jde o podvod. A počítačovým pirátům jde pouze o to, aby mohli důvěřivce oškubat. Na množící se podvody upozornil český Národní bezpečnostní tým CSIRT.CZ.

Podle něho zneužívají podvodníci fakt, že moderní tiskárny skutečně dokážou naskenované dokumenty odeslat přímo do e-mailové schránky. „Aktuálně zaznamenáváme zvýšený výskyt e-mailů přesvědčivě se tvářících jako oskenovaný soubor poslaný tiskárnou,“ uvedl Pavel Bašta, bezpečnostní analytik CSIRT.CZ, který je provozován sdružením CZ.NIC.

K uzamčeným datům se bez hesla uživatelé nedostanou (ilustrační foto).

FOTO: Pawel Kopczynski, Reuters

Podle něj nebezpečí tkví právě v příloze, která je součástí nevyžádaného e-mailu. „V příloze je přiložený archív s příponou .rar. V archívu je zabalený .vbs skript, který již poté dokáže napáchat škodu,“ podotkl Bašta.

„Dle některých výzkumníků se s největší pravděpodobností jedná o novou variantu ransomwaru Locky, který šifruje soubory oběti a přidává jim následně příponu .lukitus. Námi zachycený vzorek je v současnosti úspěšně detekován pouze některými antiviry,“ varoval bezpečnostní expert.

To jinými slovy znamená, že nový škodlivý kód, který se šíří prostřednictvím příloh v e-mailu, nemusí antivirové programy vůbec rozeznat. Uživatelé tak po otevření přílohy vlastně ani nemusí vědět, že si zavirovali počítač.

Nebezpečný červ pro mobily

Milióny chytrých telefonů s operačním systémem Android z různých koutů světa se podařilo kyberzločincům infikovat nebezpečným červem, který lidem postupně tahal z kapes peníze. Z napadených zařízení totiž odesílal placené prémiové SMS zprávy.

Napadeny byly přístroje s operačním systémem Android.

FOTO: Rick Wilking, Reuters

Tímto škodlivým kódem zvaným ExpensiveWall se počítačovým pirátům podařilo infikovat nejméně 50 aplikací, které byly dostupné prostřednictvím oficiálního obchodu Google Play. To jinými slovy znamená, že do svého zařízení si lidé nezvaného návštěvníka stáhli s nějakým dalším programem, aniž to tušili. Všechny infikované programy – například aplikace Lovely Wallpaper – již byly z internetového obchodu staženy. I taky ale podle odhadů bezpečnostních expertů stihli počítačoví piráti škodlivým kódem nakazit až 4,2 miliónu zařízení.

Číslo přitom není v žádném případě konečné, neboť červ ExpensiveWall se vedle oficiálního obchodu Googlu šířil pravděpodobně také skrze aplikace nabízené na různých internetových fórech apod. Podle Check Pointu tak počet infikovaných zařízení dohromady pravděpodobně překročil číslovku 21 miliónů.

Je důležité upozornit na to, že jakákoliv infikovaná aplikace nainstalovaná na zařízení před tím, než byla odstraněna z Google Play, stále zůstává na zařízeních uživatelů aktivní. Uživatelé, kteří tyto aplikace stáhli, jsou proto stále v nebezpečí a musí je ručně odstranit ze svých zařízení.

Legitimní aplikace mohou být zavirované

CCleaner je velmi oblíbený program, který slouží k čištění zbytkových souborů v počítači. Jedna z jeho posledních aktualizací však obsahovala virus, jímž byly infikovány dva milióny počítačů. Výjimkou nejsou ani stroje z České republiky, i když přesný počet tuzemských obětí zatím není známý.

Škodlivým kódem přitom byla nakažena oficiální verze programu dostupná přímo na stránkách výrobce. Virus v aplikaci CCleaner objevil tým bezpečnostních výzkumníků Cisco Talos, který neprodleně informoval zástupce Avastu o tom, že jsou jejich uživatelé v ohrožení.

Ilustrační foto

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

V počítači přitom virus, který se šířil prostřednictvím CCleaneru, dokáže udělat pěknou neplechu. „Pokud je tento malware v počítači uživatele nainstalovaný, mohou získat hackeři přístup do uživatelova počítače i do ostatních propojených systémů,“ uvedli bezpečnostní experti.

„Následně pak mohou získat přístup k citlivým datům či přístupovým údajům k internetovému bankovnictví nebo jiným účtům,“ zdůraznili výzkumníci z týmu Cisco Talos s tím, že hrozba je tedy pro uživatele velmi vážná. Že byla jedna z aktualizací CCleaneru skutečně zavirovaná, potvrdili už i zástupci antivirové společnosti Avast. Právě tento podnik za vývojem bezplatného nástroje pro čištění počítačů stojí.

Antivirové programy jednoduše obejdou

Bezpečnostní experti ze společnosti Check Point odhalili nový způsob, jak mohou počítačoví piráti relativně snadno obejít zabezpečení počítačů s operačním systémem Windows 10. Tato metoda přitom nezneužívá žádnou bezpečnostní trhlinu, ale jednu z funkcí tohoto operačního systému.

„Technika nazvaná Bashware využívá novou funkci Windows 10 nazvanou Subsystem for Linux (WSL), která ještě nedávno byla jen v betaverzi, ale nyní už je plně podporovanou funkcí Windows,“ uvedl Petr Kadrmas, bezpečnostní odborník ze společnosti Check Point.

Problém se týká operačního systému Windows 10.

FOTO: archív výrobce

Jde o oblíbený linuxový terminál (Bash), jenž je dostupný pro uživatele operačního systému Windows a umožňuje nativně spustit soubory z Linuxu v operačním systému Windows. Tento hybridní koncept tedy umožňuje současně kombinovat systémy Linux a Windows.

Bezpečnostní řešení v desítkách však ale ještě stále nejsou přizpůsobena pro sledování procesů spustitelných linuxových souborů. „Kyberzločincům se tak otevírají nová dvířka, jak nepozorovaně spustit škodlivý kód a využít funkce WSL k maskovaní před bezpečnostními produkty, které ještě neimplementovaly odpovídající detekční mechanismy,“ zdůraznil Kadrmas.

„Check Point testoval tuto techniku na většině předních antivirových a bezpečnostních produktů a malware nebyl detekován. Bashware tak může potenciálně ovlivnit libovolný ze 400 miliónů počítačů, které v současné době pracují se systémem Windows 10,“ podotkl bezpečnostní expert.

Na hrozbu nemůže z logiky věci zareagovat samotný Microsoft, ale tvůrci jednotlivých antivirových řešení. Ta musí být schopna pracovat jak v prostředí Windows, tak Linuxu. V opačném případě jsou uživatelé vystaveni riziku.