Dva mladíci útočili na Microsoft. Nedopadlo to dobře

Dva mladí hackeři z Anglie se snažili zaútočit na servery amerického Microsoftu s jediným cílem – ukrást citlivá data zákazníků tohoto softwarového gigantu. Jejich snažení však bylo neúspěšné, a co hůř, oba skončili v rukách policie. Upozornil na to server The Hacker News.