„V průběhu prvních tří měsíců tohoto roku se objem mobilního ransomwaru více než ztrojnásobil,“ uvedli bezpečnostní experti.

V prvním čtvrtletí letošního roku tak množství detekovaných souborů mobilního ransomwaru vystoupalo na číslo 218 625. Přitom ještě na konci loňského roku bylo detekováno pouze 61 832 mobilních vyděračských virů.

Útočí stejně jako na PC



Vyděračské viry se chovají na napadených mobilech stejně agresivně jako na klasických počítačích. Dokážou zašifrovat celou paměť zařízení a smartphone nebo tablet uzamknou tak, aby jej nebylo možné používat.

Za zpřístupnění uložených dat pak požadují výkupné. To se často může pohybovat v řádech několika tisíc korun. Přitom ani po zaplacení zmiňované částky uživatelé nemají jistotu, že se k uloženým datům skutečně dostanou. Podvodníci totiž v některých případech jednoduše vezmou peníze a už se nikdy neozvou.

Výkupné by tedy uživatelé neměli naopak platit nikdy. Jedinou šancí, jak se k zašifrovaným datům dostat, je zařízení odvirovat. To ale není vůbec jednoduchý proces a v některých případech se to nemusí ani podařit.

Spojené státy zasaženy nejvíce



V prvním čtvrtletí letošního roku se velmi často šířily různé modifikace škodlivých kódů z rodiny Congur. „Primárním cílem ransomwarové rodiny Congur je zabránit uživateli v přístupu do zařízení. Přenastavením nebo obnovením jeho PIN (hesla) k němu získává administrátorská práva. Některé varianty malwaru navíc tato práva zneužívají k nainstalování svých modulů do systémové složky, odkud je téměř nemožné je odstranit,“ podotkli bezpečnostní experti.

„Navzdory oblibě rodiny Congur zůstal Trojan-Ransom.AndroidOS.Fusob.h nejrozšířenějším mobilním ransomwarem. Byl odpovědný za 45 % útoků tohoto typu v prvním čtvrtletí 2017. Hned po svém spuštění vyžaduje tento trojan administrátorská oprávnění a zároveň sbírá informace o zařízení včetně GPS lokace a historie hovorů. Tato data poté nahraje na podvodný server. Ten na základě obdržených informací může vydat příkaz k zablokování zařízení,“ konstatovali bezpečnostní experti.

Podle nich byly zemí s největším počtem infikovaných mobilních zařízení během prvního letošního čtvrtletí Spojené státy.

Mapa zemí, kde se mobilní ransomware šířil nejčastěji.

FOTO: Kaspersky Lab