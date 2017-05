Problémy s připojením k nemocničním systémům, které spravuje právě NHS, hlásily postupně nemocnice v Londýně, Blackburnu či například Cumbrii. Jak upozornil server BBC, problémy má i řada nemocnic z dalších měst.

Kvůli ochromeným informačním systémům jsou počítače v nemocnicích prakticky nepoužitelné. Personál se tak musel vrátit zpátky k papírům a tužkám, poznamenal server BBC.

Nemusíte? Nechoďte!

Pacienti kvůli tomu musí počítat s daleko delšími čekacími dobami, než je obvyklé.

Lékaři, kteří se nedostanou k informacím o pacientech a naplánovaných úkonech, vyzvali proto pacienty, aby zbytečně nevyráželi do nemocnice, pokud to skutečně není nezbytně nutné. A to platí i pohotovostech.

Zástupci NHS zatím oficiálně neuvedli, co problémy způsobilo. Prakticky všechny nemocnice – i ty které problémy nehlásily – však vyzvali k tomu, aby nepoužívali informační systémy.

„Před hodinou jsme od NHS obdrželi výzvu, abychom neprodleně vypnuli veškeré naše počítače,“ uvedl vpodvečer pro server BBC jeden z pracovníků nemocnice v Yorku.

Virus v systémech NHS?



Je tedy více než pravděpodobné, že pracovníci NHS zachytili nějaký kybernetický útok. Podrobnosti však zatím nejsou k dispozici.

Je možné, že se kyberzločincům podařilo umístit přímo do systémů této zdravotní organizace. Odtud se pak nezvaný návštěvník šířil do počítačů v jednotlivých nemocnicích. Kdyby tedy lékaři využívali systémy NHS nadále, nevědomky by zavirovali své počítače.

Kdy budou systémy jednotlivých nemocnic opět funkční, není v tuto chvíli jasné. Pracovníci NHS nicméně podle vlastních slov usilovně pracují na zjednání nápravy.