Zatím neznámým útočníkům se podařilo obejít prakticky všechny důležité bezpečnostní systémy společnosti Google. Díky tomu mohli do služby Google Docs, která slouží k práci s textovými a dalšími dokumenty, propašovat škodlivý virus.

Právě v tom byl kámen celého úrazu. Uživatelé se tedy mohli snadno nakazit pouze tím, že rozklikli na první pohled neškodný dokument, jenž jim přišel do jejich schránky. Následně byly uživatelé vyzváni k zadání přihlašovacích údajů. To přitom není nijak neobvyklé, protože služby Googlu skutečně zadání hesel v některých konkrétních krocích vyžadují.

Pokud však uživatelé své přihlašovací údaje vyplnili, předali počítačovým pirátům úplnou kontrolu nad celým svým účtem.

@zeynep Just got this as well. Super sophisticated. pic.twitter.com/l6c1ljSFIX

Takto vypadal podvodný e-mail s infikovaným dokumentem.

Ti pak mohli snadno číst cizí poštu, mazat obsah elektronických poštovních schránek, nebo odesílat jakékoliv e-maily pod jménem napadeného účtu. A právě poslední možnost kyberzločinci podle prvních zpráv využívali nejčastěji.

Prostřednictvím napadených účtů a kontaktů v nich uložených totiž rozesílali infikované dokumenty na další a další účty. Mohlo se tedy klidně stát, že infikovaný soubor přišel uživateli od jeho skutečného známého. I proto se škodlivý kód v prostředí Gmailu tak snadno šířil – uživatelé jednoduše nerozpoznali, že jde o podvod.

Touto cestou se podle vyjádření Googlu podařilo počítačovým pirátům nakonec napadnout „méně než 0,1 procenta uživatelských účtů“. S ohledem na popularitu Gmailu jde však zhruba o milión poštovních schránek, podotkl server NBC News.

Je však nutné zdůraznit, že podvodné e-maily se šířily výhradně v anglickém jazyce. Je tedy krajně nepravděpodobné, že by se touto cestou mohli nechat napálit i tuzemští uživatelé. I tak je vhodné zkontrolovat v nastavení svého účtu přístupy, odkud se uživatelé ke svému Gmailu připojovali. Právě tak zjistí, zda k jejich schránce nepřistupoval někdo jiný.

Do you Goole? Or use GMAIL? Watch out for this scam & spread the word (not the virus!) https://t.co/gpay6CjFeT