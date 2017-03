Škodlivá aplikace se objevila v nabídce Google Play 4. února a byla stažena po pouhých dvou dnech, kdy na ni upozornila společnost ESET. Její analytici detekovali hrozbu jako Trojan.Android/Spy.Banker.HU~~pobj. Aplikace se chovala jako skutečný nástroj na předpověď počasí, zároveň ale byla schopna na dálku zamknout nebo odemknout infikované zařízení a zachytit odesílané i přijímané textové zprávy.

Jakmile si uživatel tuto aplikaci stáhl do svého zařízení, ikona předpovědi počasí zmizela a infikovaný přístroj zobrazil falešnou obrazovku s požadavkem na aktualizaci operačního systému zařízení.

Pokud uživatel vyplnil formulář, včetně požadavku na změnu hesla pro odemykání a zamykání displeje, vydal svůj chytrý telefon všanc útočníkovi. Malware nicméně pracoval skrytě na pozadí, ovládaný vzdáleným řídícím serverem, aniž by o tom uživatel mobilního telefonu musel vědět.

Krade přihlašovací údaje k účtům

Malware je tak zákeřný, že ve chvíli, kdy uživatel spustí některou z aplikací internetového bankovnictví, zobrazí falešnou přihlašovací stránku a získá tak od oběti přihlašovací údaje k jejímu bankovnímu účtu. Díky tomu, že dokáže odchytit odesílané i přijímané textové zprávy, dokáže obejít i dvoufaktorovou autentizaci, tedy jednorázově vygenerované heslo, kterým uživatel prokazuje svoji totožnost při přihlašování k účtu přes internet.

Škodlivá aplikace nese název Good Weather a v současné době ji už v obchodu Google Play nelze stáhnout. Vyskytuje se v něm pouze legitimní aplikace téhož názvu od vývojáře AsdTm. Přesto mohou existovat uživatelé, kteří si stihli stáhnout škodlivou verzi.

Jak ji rozeznají od té správné? „Pokud jste si začátkem února stáhli aplikaci Good Weather a nejste si jisti, zda nejde zrovna o její škodlivou verzi, zkontrolujte si, zda máte na displeji telefonu žlutou ikonu s mrakem, který částečně zakrývá slunce. Tato aplikace je v pořádku. Škodlivá aplikace má modrou kruhovou ikonu, v níž je bílý mrak,“ popisuje Miroslav Dvořák, technický ředitel společnosti ESET.

Jak se zbavit škodlivé aplikace?

Infikované zařízení lze zbavit škodlivé aplikace za pomoci některého z mobilních antivirových programů. Pokud ji uživatel chce odinstalovat ručně, musí nejprve deaktivovat práva trojanu ke správě zařízení.

Poté lze škodlivou aplikaci odinstalovat pomocí Nastavení -> Aplikace -> Good Weather. „Je pravděpodobné, že se tato škodlivá aplikace bude vyskytovat ještě v některých neoficiálních obchodech s aplikacemi pro Android. Uživatelé by raději měli používat oficiální zdroj Google Play,“ radí Miroslav Dvořák.

Jak však prokázal tento i některé dřívější případy, i v Google Play se mohou vyskytnout zavirované aplikace. Uživatel by se proto měl vždy ujistit o tom, že zná všechna oprávnění, která by mohla aplikace uplatnit po stažení do jeho chytrého mobilního telefonu nebo tabletu. „Důležité je také číst uživatelské názory na tuto aplikaci a její hodnocení,“ podotýká Miroslav Dvořák.