Na světě jsou podle dat analytické společnosti Radicati Group více než 2,6 miliardy uživatelů elektronických poštovních schránek.

Jen v loňském roce proteklo celosvětovou počítačovou sítí každý den v průměru 215 miliard e-mailů. A toto číslo neustále roste. Například v lednu se totiž denní várka e-mailů zvýšila v průměru až na 269 miliard.

S ohledem na vysokou popularitu této komunikační metody je vcelku pochopitelné, že se na ní velmi často soustředí i počítačoví piráti. Ti totiž pravidelně cílí na nejpoužívanější služby, neboť díky tomu zvyšují šanci na úspěšný útok.

Nejčastěji rozesílají různé podvodné zprávy, ve kterých se vydávají za zástupce různých společností nebo organizací. Lákají například na půjčky na poslední chvíli či na slevy elektroniky a šperků. V kurzu jsou také nejrůznější slevové kupóny. Odkaz v e-mailu často směřuje na podvodný web, kde se objevuje možnost získání kupónu po registraci. Místo něj ale zpravidla uživatel vyzradí své přihlašovací údaje, případně si stáhne do počítače nějaký škodlivý virus.

Právě před podobnými nabídkami by měli být ve svých poštovních schránkách uživatelé velmi obezřetní. „Podvodný web registrace využije a začne do schránky pravidelně posílat e-maily. Ty vypadají obvykle nevinně. Tváří se třeba jako gratulace k neexistující výhře nebo nabídka další hry či zboží,“ uvedl David Finger, produktový manažer služby Seznam.cz Email.

„Varováním těchto e-mailů může být lámaná čeština, odkaz, na který je nutno kliknout pro více informací, podivná příloha nebo zkomolená adresa známé webové stránky. Zobrazením si nevinného obrázku v příloze nebo webové stránky přitom může uživatel snadno do počítače nahrát vir. Ten buď poškodí počítač, nebo v horším případě na prohlížeč nainstaluje doplněk, který bude podvodníkům odesílat citlivé údaje, včetně zadávaných hesel do bankovnictví nebo dalších služeb,“ konstatoval Finger.

Spam existoval dříve než internet Dávno před zrodem internetu dnešní podoby proběhla aféra, kterou lze označit za zrod nevyžádaných zpráv – spamu. V květnu 1978 odeslal obchodník Gary Thuerk příjemcům pošty v síti Arpanet zprávu s pozvánkou na promo akci nového počítače. Nevyžádaná pošta byla vlastně prvním spamem, ačkoli tento název se začal používat až o patnáct let později. Teprve v roce 1993 přišel administrátor sítě Usenet Joel Furr s pojmem spam – nevyžádaná pošta. Furr se inspiroval svým oblíbeným seriálem Monty Python a skečem o mase v konzervách, na kterých si skupina Vikingů pochutnávala a opěvala ho: „Spam. Spam. Spam. Spam. Spam.“ Spam je obchodní značka konzervy s vepřovou šunkou. Název vznikl zkrácením slov sp(ice) a (h)am – koření a šunka.

Heslo nepodceňovat



Finger zároveň upozornil, že nebezpečí číhá na internetu také a uživatele, kteří podceňují zabezpečení svých schránek. Tedy jinými slovy používají velmi slabé heslo. „Heslo by nemělo být snadno uhodnutelné. Jméno čtyřnohého mazlíčka nebo »heslo123« totiž nejsou hesla,“ varoval produktový manažer.

Bezpečné heslo by mělo mít minimálně šest znaků a mělo by obsahovat číslice a ideálně velká i malá písmena. Heslo by naopak v žádném případě nemělo být tvořeno jménem uživatele, jednoduchými slovy (jako například „heslo”) nebo pouhou posloupností číslic.

Právě u e-mailu by přitom mělo být heslo nejsilnější a v ideálním případě i naprosto unikátní. Prostřednictvím poštovní schránky se totiž uživatelé často registrují i na další internetové služby. Pokud tedy získá počítačový pirát heslo k e-mailu, zpravidla mi nečiní žádný problém dostat se například na nejrůznější sociální sítě, kde může sledovat probíhající komunikaci, nebo prostě jen ukrást identitu své oběti.

Sociální sítě i diskuzní fóra



I když jsou rady ohledně používání hesel celé řadě uživatelů dobře známé, drtivá většina lidí stále ještě význam hesla podceňuje. A to neplatí jen o e-mailových schránkách, ale také o dalších službách na internetu, jako jsou například různé sociální sítě a diskuzní fóra. Dokládá to žebříček nejpoužívanějších hesel, který loni sestavil server Leaked Source.

Absolutním vítězem je číselná kombinace 123456. Tu by přitom lidé podle bezpečnostních expertů neměli za žádných okolností k zabezpečení jakéhokoliv účtu používat, protože útočníci ji s ohledem na její rozšířenost zkouší při napadení účtů zpravidla jako první možnost.