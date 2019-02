Jak upozornil Národní bezpečnostní tým CSIRT, který je provozován sdružením CZ.NIC, nahrazení karty mobilem je vcelku logickým bezpečnostním krokem. „Banky tím reagují na vysoké ztráty způsobené tzv. skimmingem, tedy odcizením autentizačních údajů platebních karet,“ uvedl bezpečnostní analytik Pavel Bašta z týmu CSIRT.

„Nové bankomaty jsou zvláštní tím, že nemají štěrbinu pro vložení platební karty, místo které disponují čtečkami pro mobilní technologie umožňující autentizaci pomocí aplikace v chytrém telefonu,“ doplnil Bašta.

Smarter phones will soon let you withdraw cash at cardless ATMs https://t.co/jpAphii2Qg pic.twitter.com/xJv9szCK1X