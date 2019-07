Facebook, Apple či Alphabet. USA podezírá technologické giganty z nekalé soutěže

Americké ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje velké technologické firmy, které podezírá z porušení antimonopolních pravidel. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ). Ve zprávě ministerstva není jméno žádné firmy uvedeno, podle listu by mohlo jít o společnosti Facebook, Amazon, Apple nebo Alphabet. Vyšetřování je zaměřeno na dominantní internetové vyhledavače, sociální média a online maloobchodní služby.