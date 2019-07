mif, Novinky

Ovládat počítač myšlenkami se snažili vědci v minulosti již mnohokrát. Zpravidla vyráběli nejrůznější helmy, které byly schopné zachytit mozkové impulsy a přenést je v reálné činy na obrazovku.

Tímto způsobem bylo možné například pozastavit přehrávání, posunout kurzor myši nebo upravit hlasitost.

Americký vizionář a vynálezce Elon Musk

FOTO: Kiichiro Sato, ČTK/AP

Příliš spolehlivé ale tyto technologie doposud nebyly. A právě proto se nikdy nedočkaly masivnějšího rozšíření mezi běžné uživatele.

Elektronika bude reagovat na naše myšlenky

Právě to chce ale Musk nyní změnit. Problém je podle něj především v tom, že zmiňované helmy nedokázaly snímat mozkovou aktivitu dostatečně přesně. Řešením tak má být speciální mozkový implantát, který se prostřednictvím laseru vloží pod lidskou lebku.

Speciální implantát, který je zatím známý pouze pod kódovým označením N1, pak dovede snímat vysílané neurony a proměnit je v počítačový algoritmus. V praxi díky tomu bude elektronika schopna reagovat na naše myšlenky.

Ve chvíli, kdy budete chtít zapnout mobil, bude na to stačit jen pomyslet. A to samé platí také v případě spouštění jednotlivých aplikací na počítači či jakýchkoli dalších činností.

Takto vypadá robot, který by měl zavádět implantát do mozku.

FOTO: Reuters

Americký vizionář vidí uplatnění nejprve v oblasti lidí s fyzickým omezením, především tedy u ochrnutých pacientů. Teprve poté by se mohla celá technologie rozšířit i mezi běžné uživatele.

Na lidech se ještě netestovalo



Musk však zatím nepředestřel žádný časový plán, kdy by se mozkový implantát N1 mohl objevit na pultech obchodů. Sám naopak přiznal, že na lidech ještě jeho nová technologie testována nebyla.

V současnosti totiž teprve pracuje na zařízení, které by bylo schopné pomocí laseru implantát do mozku automaticky zavádět. Právě díky tomu pak nebudou potřeba složité chirurgické zákroky v nemocnici a vrtání do lebky.

Vizualizace zavádění čipu do mozku

FOTO: Reuters

Přestože je celá technologie zatím ještě v plenkách, jasně ukazuje, jaká budoucnost elektroniku čeká. Pomocí tohoto systému od společnosti Neuralink by totiž měly jít ovládat chytré telefony, tablety, počítače a v podstatě jakákoliv další elektronika – tedy klidně i elektromobily od Tesly.