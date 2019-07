Tiskárny Josefa Průši jsou open-source, což znamená, že veškerá jejich dokumentace je k dispozici volně a zdarma na internetu a na jejich vývoji se tak podílí i komunita tiskařů z celého světa. Kolem 80 procent tiskáren prodá Průša ve formě stavebnic, které si zákazníci sestaví až doma.

"Rád nad tím přemýšlím tak, že pomáháme vychovávat novou generaci makerů a kutilů, kteří rozumějí principu fungování věcí, které si kupují, umějí si je sami opravit a kreativně využít. Věřím, že i náš růst ukazuje, že DIY (udělej si sám) hnutí neumírá, ale naopak se mu daří lépe než kdykoliv předtím," uvedl Průša.

Prusa Research byla agenturou Deloitte v loňském roce vyhlášena nejrychleji rostoucí technologickou firmou ve střední Evropě. Její obrat byl ještě v roce 2014 jen 3,5 milionu Kč. Prusa Research tak roste výrazně rychleji než celosvětový trh se stolními 3D tiskárnami. Ten v roce 2018 zaznamenal meziroční nárůst o 11,7 procenta na celkových 744,9 milionu USD.

"Když jsme před pár lety začínali, nedokázal jsem si ani představit, že dosáhneme něčeho podobného. Začínal jsem jen se svým bratrem Michalem balením 3D tiskáren v malém sklepě, nikdy jsme neměli žádného investora a dodnes dodáváme všechny tiskárny zákazníkům napřímo, bez distributorů," dodal Průša.

