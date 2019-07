Asijští mobilní operátoři mezi roky 2018 a 2025 investují do výstavby nových mobilních sítí páté generace (5G) zhruba 370 miliard USD (8,3 bilionu Kč). Na celkových investicích do nových mobilních sítí v regionu se budou sítě 5G podílet téměř dvěma třetinami. Vyplývá to z analýzy svazu GSMA, který reprezentuje zájmy mobilních operátorů zveřejněné na zahájení veletrhu mobilní komunikace MWC v Šanghaji. První celonárodní síť 5G v uvedeném regionu spustila letos Jižní Korea a očekává se, že do roku 2025 bude tato síť ve 24 zemích Asie a Tichomoří. V příštích 15 letech by síť 5G měla k hospodářskému růstu regionu přispět skoro 900 miliardami USD.