ČTK

Facebook v úterý informoval, že proti podezřelým účtům a stránkám zakročil na základě upozornění americké bezpečnostní firmy FireEye, která aktivity podrobně popisuje na svém webu. Sociální síť odstranila 51 účtů, 36 stránek a sedm skupin, přičemž podvodné stránky sledovalo dohromady kolem 21 000 účtů.

Twitter podle oficiálního vyjádření odstranil 2800 neautentických profilů. „Tyto účty využívaly různé druhy falešných osobností, aby zasahovaly do debat o politických a sociálních tématech v Íránu i jinde ve světě. Některé se skrze veřejné odpovědi obracely přímo na politiky, novináře a další,“ napsal Yoel Roth, který má ve společnosti Twitter na starosti integritu platformy.

Falešné účty a stránky prosazovaly íránské zájmy



Ani jedna ze sociálních sítí nepřipisuje podezřelé aktivity přímo íránské vládě či tamním orgánům, hovoří pouze o íránském původu informační operace. Stejně tak tento závěr nečiní ani FireEye. Analytici nicméně shrnují, že falešné účty a stránky prosazovaly íránské zájmy šířením obsahu kritického k Izraeli či Saúdské Arábii. Zároveň se stavěly příznivě k Palestině nebo k mezinárodní dohodě o íránském jaderném programu známé pod zkratkou JCPOA.

Pachatelé se vydávali za novináře a mediální organizace na Blízkém východě i v USA. „Administrátoři stránek typicky sdíleli obsah v angličtině nebo arabštině, aniž by cílili na konkrétní zemi, ačkoli některé stránky se zaměřovaly na USA či Británii,“ uvádí na firemním blogu Facebook. Dokládá to příspěvkem stránky nazvané „Republicanism for Great Britain“, který kritizuje údajné výdaje z peněz daňových poplatníků na královskou svatbu, „zatímco lidé umírají na ulicích“.

Twitter zase odhalil mimo jiné falešné účty Marly Livengoodové a Jineey Butlerové, které loni kandidovaly za Republikánskou stranu do Kongresu. Podvodné profily kopírovaly část obsahu z těch pravých a k tomu přidávaly jiná politická i nepolitická sdělení včetně takových, která souvisela s íránskými zájmy.

Falešné účty byly odstraněny už loni



Falešné účty ovládané z Íránu odstraňoval Facebook i Twitter už loni. FireEye označuje za novinku u nejčerstvějšího případu skutečnost, že docházelo ke krádežím identity existujících osob a ke snahám oslovit konkrétní vlivné osoby či média.

„Pokud (operace) vychází z Íránu nebo je podporována íránským státem, byl by to důkaz, že íránské vlivové manévry jdou výrazně dál, než je pouhé používání neautentických zpravodajských webů a falešných profilů na sociálních sítích,“ uvádí bezpečnostní firma.