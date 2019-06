ČTK

Pomocí cloudových služeb firmy využívají i kancelářský software, účetní software či přístup k různým databázím. Globální obliba cloudových řešení neustále stoupá, podle portálu Iotforall.com provozuje v cloudu alespoň jednu aplikaci 73 procent společností. Klíčové jsou tyto služby hlavně pro mediální společnosti, jako jsou například vydavatelství.

Čtvrtina českých firem si podle průzkumu na správu informačních technologií najímá externího dodavatele a polovina využívá vlastního specialistu. IT má přitom téměř každá tuzemská společnost, minimem je e-mail nebo program pro účetní.

Jen osm procent českých společností má vlastní IT oddělení. V desetině podniků se otázkám výpočetní techniky věnuje sám majitel. "Hlavně v menších firmách stále řeší IT, stejně jako další provozní věci, majitel. Jenže oblast správy a ochrany dat je tak specifická, že by se jí měl věnovat odborník, který oboru rozumí a zároveň má čas sledovat nové trendy a aktuality," podotkl František Zeman z Algotechu.