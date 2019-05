Novinky, ČTK

Podle Jedlinského se decentralizované databáze v budoucnu připojí k současným propojeným databázím, jako jsou běžné účty, centrální banky, Visa, PayPal a další. "Tradiční systém jsou propojené databáze, je to takový klub lidí, kteří si důvěřují. Blockchain je lineární databáze a nemusíte důvěřovat nikomu," řekl. Databáze uchovává hodnoty a osobní data v digitální formě, aniž by bylo třeba spoléhat se na třetí stranu.

Lidé budou používat různé měny



Lidé budou podle Jedlinského používat několik měn různých funkcí a platit několika způsoby. "Současné způsoby plateb, kromě hotovosti, jsou problematické. Musíte někomu dát své informace, například o kreditní kartě. U kryptoměny žádné informace o sobě neposkytujete, máte jen svůj soukromý klíč. Je to jako platba v hotovosti, jen je online," sdělil Jedlinský.

Bezpečnost platby doplní také chytré kontrakty, díky kterým se uskuteční platby v reálném čase a všechny informace, jako jsou kliknutí na internetu, budou zaznamenány v databázi.

Podle Jedlinského je blockchain nejbezpečnější způsob, jak uchovat hodnotu. "Proto věřím, že i některé centrální banky budou používat bitcoin místo zlaté rezervy," řekl.

Naopak podle řady analytiků je vývoj bitcoinu nahodilý a velice kolísavý, což nahrává spekulantům. "U bitcoinu se nic nezměnilo. Vývoj ceny bitcoinu je v podstatě čistě nahodilým jevem. Do budoucna jeho cena může stejně tak letět nahoru, jako padat ke dnu," řekl již dříve analytik společnosti Cyrrus Michal Brožka.

Srdcová záležitost



Investice do bitcoinu není věc rozumu, je to podle něj spíš "srdcová záležitost". Analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal v horizontu tří let čeká návrat směrem k tisíci dolarům za bitcoin. "V horizontu tří až pěti let předpokládá prosazení jiné kryptoměny, nezatížené tolika skandály," uvedl.

V roce 2017 zažíval bitcoin prudký růst, kdy hodnota atakovala hranici 20 000 dolarů, což je v přepočtu 459 000 korun. V závěru loňského roku však jeho hodnota sestoupila do blízkosti 3000 dolarů (69 000 Kč). V posledních dvou měsících kurz začal zase skokově stoupat, aktuálně se pohybuje okolo 8000 dolarů (185 000 Kč).

Vývoj hodnoty bitcoinu během května

FOTO: Martin Havelka, Novinky

Roční vývoj hodnoty bitcoinu

FOTO: David Ryneš, Novinky