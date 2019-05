ČTK

"Naším hlavním cílem je především přilákat ty nejlepší mozky ze zahraničí a zvyšovat zájem o práci v pražském AI ekosystému," řekl spoluzakladatel prg.ai Michal Pěchouček z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze.

Díky projektu by se podle organizátorů prg.ai měl mimo jiné zvýšit počet absolventů pražských vysokých škol v umělé inteligenci, které nyní ročně vystuduje přibližně stovka lidí. V horizontu pěti let by jich mělo být zhruba 500, každý rok by mělo vzniknout kolem 50 nových firem a v ČR by mělo působit 5000 AI vývojářů a výzkumníků.

Nová pracovní místa

S českými podniky chce projekt spolupracovat na rekvalifikaci a vytváření pracovních míst v souvislosti s rozvojem umělé inteligence. Vedle toho má za úkol zvýšit počet start-upů na ČVUT a UK. Zaměří se proto i na podporu vysokoškolských projektů.

Peníze chtějí zástupci prg.ai získat od pražského magistrátu, české vlády, Evropské unie a od soukromých podporovatelů. "Naším cílem je posbírat přibližně 50 milionů korun ročně a ty použít pro financování programů, které jsou v rámci projektu prg.ai," řekl Pěchouček. Za pět let by tak zástupci iniciativy postupně rádi získali čtvrt miliardy korun.

"Důležité je pro nás i budování značky Prahy jako světoznámého města, které je kosmopolitní, technologické a atraktivní jako místo pro práci i život," řekl Pěchouček. Podle primátora Zdeňka Hřiba může Praha díky projektu zbohatnout a zmodernizovat se. "Chceme z Prahy udělat světové centrum v oblasti umělé inteligence," uvedl. "Nová řešení bude možné využít například pro efektivnější plánování objízdných tras při opravách ulic nebo zkrácení čekacích dob na světelných křižovatkách," dodal.

Podpora veřejné diskuze i vzdělání

Pro zvýšení povědomí o přínosech umělé inteligence a jejích etických, právních a ekonomických aspektech chce prg.ai podporovat veřejnou diskuzi a vzdělávání. Pro zájemce o studium na UK i ČVUT připravuje vznik vedlejší volitelné specializace prg.ai Minor.

Iniciativa navazuje na Národní strategii umělé inteligence i evropskou snahu prosadit se v technologickém oboru budoucnosti. Na slavnostním zahájení ji uvítala mimo jiné evropská komisařka Věra Jourová. Kromě EU hodlá prg.ai spolupracovat s dalšími centry umělé inteligence ve Švýcarsku, Izraeli nebo Severní Americe.