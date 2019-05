Novinky, ČTK

Původní hranaté logo se zaoblenými rohy patří již minulosti. Nahradil ho kruh, který je také modrý a má uvnitř sebe malé písmeno „f“, ale je vyveden ve světlejších odstínech modré barvy, jak jde vidět na snímku níže.

Logo bude nicméně zaváděno postupně. Zatímco anglické stránky Facebooku jej již mají, tuzemští uživatelé se stále ještě mohou setkat s hranatou ikonou.

Vlevo nové logo Facebooku, vpravo staré.

FOTO: koláž Novinky.cz

Změn nicméně chystá Facebook daleko více. Společnost chce nově učinit jádrem své sociální sítě interakce v uživatelských skupinách, které jsou ovšem označovány i za jednu z hlavních cest šíření dezinformací.

"Toto je největší změna v aplikaci Facebooku a na webové stránce, jakou jsme učinili za posledních pět let," řekl Zuckerberg při uvádění nové podoby rozhraní. V mobilní aplikaci by se některé změny měly projevovat už od nynějška, nový web přijde v příštích měsících, uvádí Facebook na svém oficiálním blogu. "Svěží" nový design, v němž výrazně ubude charakteristické modré barvy, je prý jednodušší, rychlejší, více uživatele vtahuje a "dává vaše komunity do centra" uživatelské zkušenosti.

Zaměření na soukromou komunikaci a obchodování

Podle agentury Reuters představují ohlášené novinky první konkrétní kroky v plánu Facebooku proměnit se ve firmu zaměřenou na soukromou komunikaci a obchodování na internetu. Právě příklon k většímu soukromí byl při prezentaci zásadním motivem, o čemž svědčí snímek s heslem "budoucnost je soukromá". Sdělení vyvolalo posměšnou reakci reportéra deníku The New York Times Kevina Rooseho, který připomněl, jak Zuckerberg před lety označoval soukromí za přežitek.

"Tato přestavba lidem usnadní přechod z veřejných prostorů do těch soukromějších, jakými jsou skupiny," píše Facebook o novém směřování své platformy. Společnost chce uživatelům usnadnit objevování nových skupin a interakce těmi, do kterých už patří. Příspěvky z nich bude v novém rozhraní zobrazovat ve zvláštní personalizované záložce.

Uživatelům by se nově na "hlavní stránce" mohly příspěvky ze skupin, jichž jsou členy, zobrazovat častěji, budou také do nich moci přeposílat obsah přímo ze svého výběru příspěvků. "Na Facebooku jsou desítky milionů aktivních skupin. Když lidé najdou tu správnou, mnohdy se stává nejsmysluplnější součástí toho, jak Facebook používají," vysvětluje provozovatel sítě rozhodnutí zvýraznit roli tohoto prvku.

Nový Facebook bude klást velký důraz na soukromí, slíbila šéfka Messengeru Asha Sharmaová.

FOTO: repro Facebook

Šíření dezinformací

Někteří analytici ale v poslední době varují, že skupiny slouží také jako účinný nástroj při šíření dezinformací. Vyšetřování ruských snah o ovlivnění amerických prezidentských voleb popsalo několik případů, kdy byly facebookové skupiny využity k podpoře později vítězného kandidáta Donalda Trumpa. Tato funkce Facebooku je také spojována se šířením nepravd a konspiračních teorií souvisejících s protesty tzv. žlutých vest ve Francii.

"Zaujímáme více proaktivní přístup při zajišťování toho, že naše nástroje jsou používány pro dobro," ujišťoval Zuckerberg. Jeho firma se kromě nejrůznějších "škodlivých hráčů" potýká také se ztrátou důvěry po sérii zjištění o nedostatečné ochraně uživatelských dat. Minulý týden Facebook přiznal, že tato pochybení by mohla vyústit v pokutu až pěti miliard dolarů (114 miliard Kč) od americké Federální komise pro obchod (FTC).

"Ohledně soukromí teď nemáme zrovna nejlepší pověst. Musíme už dnes změnit způsob, jakým společnost řídíme," prohlásil šéf Facebooku.