mif, Novinky

Problém spočívá podle Applu v tom, že trojkolíkové adaptéry mohou v ojedinělých případech prasknout, čímž logicky představují riziko.

Týká se to MacBooků, iPadů a iPhonů, které byly prodávány v letech 2003 až 2010, a to v Británii, Hongkongu a Singapuru. Evropské koncovky, která se používá také u jablečných zařízení v České republice, se tedy svolávací akce netýká. Dotčená koncovka nicméně byla součástí cestovní celosvětové sady, která se v tuzemsku také prodávala. Čeští zákazníci by tedy rozhodně měli být také na pozoru.

Zda mají lidé doma problémový adaptér, mohou zjistit podle speciálního označení. To se ukrývá ve vnitřní drážce, kde se trojkolíková zástrčka připojuje k samotné nabíječce. Podrobné informace o vadných adaptérech i postup k jejich výměně jsou k dispozici na stránkách výrobce.

Zástupci Applu zdůraznili, že svolávací akce je preventivní. Doposud tedy nebyl v souvislosti s vadnou trojkolíkovou zástrčkou nikdo zraněn.