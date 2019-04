Novinky, ČTK

"U bitcoinu se nic nezměnilo. Vývoj ceny bitcoinu je v podstatě čistě nahodilým jevem. Do budoucna jeho cena může stejně tak letět nahoru, jako padat ke dnu," řekl analytik společnosti Cyrrus Michal Brožka. Investice do bitcoinu není podle něj věc rozumu, je to spíš "srdcová záležitost".

V horizontu dnů čeká analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal u kurzu bitcoinu pokračování růstu, ale pak podle něj přijde korekce v řádu stovek dolarů. V horizontu tří let čeká návrat směrem k tisíci dolarům za bitcoin. „V horizontu tří až pěti let předpokládá prosazení jiné kryptoměny, nezatížené tolika skandály," uvedl.

Davová mánie se prý nebude opakovat

Nárůst bitcoinu v posledních dnech je prvním výraznějším růstem od listopadu minulého roku, připomněl analytik společnosti Starteepo Dušan Jilčík. V posledních týdnech se kurz stabilizoval okolo 4000 dolarů a dá se podle něj předpokládat, že se do bitcoinu vracejí kmenoví investoři, kteří čekali na nový podnět. „K rekordním růstům až na 20 000 dolarů je ale potřeba davové mánie, která se nebude v nejbližší době opakovat," odhadl.

Bitcoin bude podle Jilčíka nadále velmi kolísavou záležitostí, kterou rádi vyhledávají spekulanti s menšími částkami. Mediální humbuk o opětovném růstu tak může bitcoinu zajistit růst ještě pár týdnů. Naopak jakýkoliv skandál typu vykradených účtů na neregulovaných bitcoinových burzách zapříčiní rychlé ochlazení zájmu o tuto digitální měnu, dodal.

Aprílový žertík

Analytik Czech Fund Lukáš Kovanda doplnil, že důvodem strmého vzestupu bitcoinu byl pondělní aprílový žertík. „Na jednom z méně významných finančních zpravodajských serverů se objevila informace, že americká Komise pro burzy a cenné papíry schválila první burzovně obchodovatelný bitcoinový fond. Pokud by se tak stalo, bitcoin by se zpřístupnil masové investorské veřejnosti, což by podpořilo investice do něj, a tedy jeho cenu. Nic takového se ale zatím neděje. Šlo opravdu o aprílový žertík," uvedl Kovanda.

Bitcoiny vznikly v roce 2009, větší popularitě se ale těší v posledních letech. Tato měna byla vytvořena tak, aby se nedala ovlivňovat žádnou vládou ani centrální bankou.

Kybernetické mince „razí“ síť počítačů se specializovaným softwarem naprogramovaným tak, aby uvolňoval nové mince stabilním, ale stále klesajícím tempem. Počet mincí v oběhu má dosáhnout nakonec 21 milionů, což má být kolem roku 2140.