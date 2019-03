mif, Novinky

19:48 – Přehlídkou celebrit byla tiskovka společnosti Apple ukončena. „Máme za sebou největší oznámení v historii Applu. Dnešním dnem měníme vše – to, jakým způsobem naši zákazníci používají svá zařízení,“ uzavřel slavnostní akci Cook.

19:41 – Na závěr malé překvapení. Vlastní pořad na Apple TV+ bude mít nejznámější americká moderátorka Oprah Winfreyová.

19:39 – Apple TV+ přijde na podzim, ale americký počítačový gigant zatím neprozradil, kolik bude stát.

19:37 – Jednotlivé pořady a filmy nebude nutné sledovat pouze on-line, lidé si je budou moci stáhnout také do svých zařízení a dívat se na ně i bez připojení k síti.

V rámci Apple TV+ se lidé mohou těšit například na Jennifer Anistonovou či Reese Witherspoonovou.

FOTO: Tony Avelar, ČTK/AP

19:33 – Apple dal s novou službou jasně najevo, že má dostatek prostředků, aby mohl přitáhnout skutečně zvučná jména a známé osobnosti. Má tedy rozhodně dobře našlápnuto k tomu, aby se prodral mezi nejpopulárnější video platformy na trhu.

19:30 – V rámci služby Apple TV+ budou dostupné nové seriály, nejrůznější zábavné a hudební show a v neposlední řadě také komediální stand-upy.

19:17 – Prostřednictvím služby Apple TV+ bude americký počítačový gigant produkovat i vlastní programy. Ve vysílání se objeví takové hvězdy, jako jsou například Jennifer Anistonová, Reese Witherspoonová, Steve Carell či Jason Momoa.

Apple bude produkovat vlastní pořady



19:10 – Součástí nové aplikace pro multimediální centrum s logem nakousnutého jablka bude také zcela nová služba Apple TV+. Jejím prostřednictvím nabídne Apple filmy a seriály za předplatné. Bude tedy konkurovat například Netflixu.

19:06 – Aplikace bude dostupná ve více než 100 zemích po celém světě. S největší pravděpodobností také v České republice. Lidé dokonce nebudou muset ani vlastnit Apple TV, aby mohli novou službu využívat. Nainstalovat ji bude možné také na televizory Samsung, LG, Sony či Vizio.

19:03 – V podstatě uživatelé získají přístup ke všem svým oblíbeným pořadům na jednom místě. A je jedno, zda půjde o sportovní přenosy, seriály či filmy. Amazon Prime Video, Hulu, Netflix, Itunes – vše bude sdružené do jedné aplikace.

19:01 – Nová aplikace pro Apple TV bude představovat bránu pro přístup k různým video službám, které si uživatel platí. Zajímavé je také to, že bude uživatelům sama doporučovat, na co se mají koukat. Nedílnou součástí bude virtuální asistentka Siri.

Oblíbené filmy a seriály na jednom místě

18:58 – Zcela novou aplikaci dostalo multimediální centrum Apple TV. Dostupné bude také na dalších zařízeních.



18:53 – Herní služba bude dostupná od podzimu. Kolik bude činit měsíční předplatné, zatím není známo.

18:50 – Apple Arcade bude obsahovat hned na začátku více než stovku exkluzivních titulů, samozřejmě se v něm objeví také hry, které jsou již nyní k dostání na pultech obchodů. Hrát přitom bude možné nejen na iPhonech, ale také na iPadech a počítačích s macOS. Dokonce se počítá i s podporou Apple TV.

Video

Apple Arcade

Zdroj: archív tvůrců

18:48 – Prostřednictvím služby Apple Arcade se podnik v podstatě promění v obřího herního giganta. Jednotlivé tituly bude nabízet za předplatné, hráči nebudou muset kupovat každou hru zvlášť.

Z Applu se stane herní gigant



18:44 – Další nová služba se jmenuje Apple Arcade. Jak už samotný název napovídá, tato novinka cílí na hráče.

18:42 – Služba Apple Card bude spuštěna v průběhu léta. Jak už bylo zmíněno, dostupná bude všude tam, kde je nyní dostupný Apple Pay, tedy i v Česku.

18:40 – Na provozu služby Apple Card se budou podílet společnosti Goldman Sachs a Master Card. Vedení Applu několikrát zdůraznilo, že službu bude pro majitele iPhonů poskytovat úplně zadarmo a že všechna data jsou zabezpečena. Uživatelé se nemusí obávat zneužití.

Prostřednictvím služby Apple Card vstupuje americký počítačový gigant na finanční trhy.

FOTO: Tony Avelar, ČTK/AP

18:36 – Zajímavé je, že v rámci služby Apple Card budou lidé dostávat peníze za své platby nazpět. V podstatě se tak americký počítačový gigant s lidmi rozdělí o provize, které u obchodníků platí. Z jednotlivých plateb by lidé měli získat 2 % nazpět, v případě nákupů v Apple Storech dokonce 3 %.

Video

Apple Card

Zdroj: archív tvůrců

18:35 – Se službou Apple Card se pouští Apple do světa platebních platforem a proměňuje smartphony v kreditní kartu. Uživatelům bude všechny uskutečněné platby zobrazovat na přehledné mapě a bude vytvářet statistiky toho, jak moc a za co lidé utrácí. Díky tomu lidé budou mít absolutní přehled o své finanční situaci.

18:31 – Služba Card bude dostupná všude, kde je dostupný Apple Pay. Tedy i v České republice.

18:30 – Cook vyzdvihl přednosti služby Apple Pay a připomněl, jak se služba rozšiřuje neustále do dalších a dalších zemí. Letos v únoru se například podpory konečně dočkali také čeští uživatelé. Apple Card má celý platební systém v zařízeních s logem nakousnutého jablka posunout na novou úroveň.

Apple Card má lidem pomoci uspořádat si finance



18:27 – Další část tiskovky se bude věnovat nové službě Apple Card. Tato novinka má lidem pomoci uspořádat si finance.



18:25 – Služba Apple News+ je prozatím dostupná pouze v USA a Kanadě, počítá se nicméně s jejím rozšířením do Evropy a dalších částí světa. Uživatelé za službu zaplatí 9,99 dolaru měsíčně, tedy necelých 230 korun.

Video

Apple News+

Zdroj: archív tvůrců

18:19 – Služba Apple News+ je nicméně primárně cílena na anglicky hovořící uživatele, minimálně v první vlně se tak v ní budou objevovat především americké a kanadské tituly.

18:17 – Jak vypadá nová služba, ukazovali zástupci Applu na aktuálním vydání National Geographic. Největším rozdílem ve rovnání s tradičními papírovými magazíny je integrace videí. Apple News+ tak spíše připomíná webové zpravodajství než obyčejnou elektronickou čtečku papírových médií. Vychází nicméně právě z papírových magazínů, které vydavatelé upravují speciálně pro nové rozhraní.

Služba Apple News+ bude dostupná na celé řadě zařízení.

FOTO: Tony Avelar, ČTK/AP

Šéf Applu Tim Cook

FOTO: Marcio Jose Sanchez, ČTK/AP

První novinka večera se jmenuje Apple News+



18:12 – Cook představil první novinku večera – vylepšenou zpravodajskou službu Apple News+. Jde o speciální službu, ve které naleznou uživatelé přes tři sta předních světových magazínů. „Všechny ty úžasné články a důležité zprávy nyní naleznete na jednom místě, v jednom balení,“ konstatoval Cook.

18:08 – Cook začal vypočítávat služby, které Apple v minulých letech uvedl a které podle něj „každý den usnadňují život všem uživatelům po celém světě“. Zmínil například on-line datové úložiště iCloud, platební systém Apple Pay či zpravodajskou službu Apple News.

18:05 – Úvodního slova se již tradičně ujal šéf Applu Tim Cook. „Každý rok Apple uvádí počítače, telefony a tablety světové úrovně,“ narážela hlava amerického počítačového gigantu na nedávné představení nových produktů během minulého týdne.

„Dnešní večer bude o službách. O službách světové úrovně,“ prohlásil Cook a vysloužil si tím potlesk všech přítomných v sále. Podle něj představuje hardware a software celý ekosystém, který spojuje všechny uživatele tohoto podniku.

Video

Úvodní video z tiskové konference Applu

Zdroj: archív tvůrců

18:02 – Celá tiskovka začala v retro stylu. Apple na úvod všem přítomným v sále pustil úspěšné reklamní kampaně z minulých let.

18:00 – Tiskovka společnosti Apple odstartovala úderem 18. hodiny.

17:45 – „It’s show time,“ hlásá pozvánka společnosti Apple. Do češtiny se to dá přeložit jako „Představení začíná“. Vedení amerického počítačového gigantu letos udrželo všechny informace o tom, co bude k vidění, pod pokličkou.

Pozvánka na tiskovku společnosti Apple

FOTO: archív výrobce

Původně se spekulovalo o tom, že podnik představí novou generaci počítačů a tabletů s logem nakousnutého jablka. Už minulý týden bylo jasné, že tomu tak nebude. Apple celou řadu hardwarových novinek odhalil již prostřednictvím svých webových stránek.

Tajemstvím již nejsou například dva nové iPady – konkrétně jde o verze Air a mini, které se od sebe liší především velikostí obrazovky. Premiéru má za sebou také nová generace all-in-one počítačů iMac či bezdrátová sluchátka AirPods.

Apple iPad Air

FOTO: archív výrobce

Apple iPad mini

FOTO: archív výrobce

Apple iMac

FOTO: archív výrobce

Apple AirPods (2019)

FOTO: archív výrobce