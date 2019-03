mif, Novinky

První uživatelé si stěžovali na problémy s připojením k webovým službám a mobilním aplikacím už okolo 17. hodiny středoevropského času.

První indicie – především tedy velmi dlouhá doba výpadku – nasvědčovaly tomu, že se staly servery Facebooku cílem nějakého hackerského útoku. To však zástupci sociální sítě vyloučili. Příčinu nicméně neuvedli.

„Jsme si vědomi toho, že někteří lidé mají v současné době problémy s přihlášením. Na vyřešení usilovně pracujeme,“ uvedli stoicky zástupci Facebooku ještě před vyřešením problému.

Třináct hodin bez Facebooku a Instagramu



Opět zprovoznit servery a zpřístupnit službu všem uživatelům se podařilo podle serveru Down Detector až ve čtvrtek ráno okolo 6. hodiny. Výpadek tak celkově trval 13 hodin, což je nejdelší doba v historii této sociální sítě.

Problémy s přihlášením, nemožností posílat zprávy či příspěvky, hlásili přitom uživatelé napříč celým světem. Když se v některých zemích podařilo problémy vyřešit, v dalších si začali další uživatelé stěžovat na nedostupnost služeb.

V současnosti si na nedostupnost služeb stěžují už jen desítky lidí, jejich hlášení navíc s velkým výpadkem pravděpodobně nesouvisí – jde o lokální problémy, především v Japonsku.

Vtipálci si vzali Facebook na mušku

Kvůli velkému výpadku se řada uživatelů přesunula na Twitter, kde o problémech Facebooku a jeho dalších služeb vtipkovali. Hashtagy #FacebookDown a #InstagramDown byly doposud použity více než 150tisícktát, uvedl server BBC.

Jeden z uživatelů vtipně poukazuje na to, že se všichni lidé přesunuli na Twitter.

The date is March 14th 2019. 24hrs after #facebookdown

Nobody remembers how to reach loved ones or eat food without posting updates and the global economy has collapsed.

The few Facebook users that migrated to twitter were among the lucky few to once again connect. pic.twitter.com/Q8OvfWc2uk — Elevator Thoughts (@Jonny_LDN) 13. března 2019

Takto údajně bude vypadat svět za 24 hodin po výpadku Facebooku.

With #FacebookDown where do I go to support my crushing narcissism?

There's no one to enjoy and appreciate my photos!

Who'll validate my life!?! pic.twitter.com/n9t6RVssDV — Piefur (@Piefurrier) 13. března 2019

Výpadek Facebooku musel rozdýchávat i Sheldon Cooper ze seriálu Teorie velkého třesku.

me attempting to do my very facebook-centric job when facebook is down... #facebookdown pic.twitter.com/YsHn5FXu3R — Stephanie Baiocchi (@stephbaiocchi) 13. března 2019

„Co budeme dělat, když je Facebook nedostupný,“ ptá se jeden z uživatelů a připojuje vtipné video.