Cotten zemřel loni ve věku pouhých 30 let při cestách po Indii v souvislosti s Crohnovou nemocí, tedy zánětlivým onemocněním trávicího ústrojí.

Kanadská banka CIBC v souvislosti s tím zmrazila bezmála 26 miliónů dolarů (585 miliónů korun) kvůli tomu, že jejich vlastnictví údajně bylo nejasné. Podle vyjádření společnosti Quadriga však mělo jít o peníze klientů. Těm firma oznámila, že o své uložené finance se obávat nemusí, neboť podnik má ještě daleko větší rezervy ve virtuálních měnách.

Ale právě v tom je kámen celého úrazu. Rezervy skutečně existují, ale jsou uloženy v číselných kombinacích na notebooku zesnulého Cottena. Ten je přitom zašifrovaný, a tak se k důležitým datům nikdo nedostane – bez přesných číselných kombinací jsou v podstatě všechny peníze nedosažitelné.

