ČTK

Virtuální asistenti, kteří využívají umělou inteligenci, nachází uplatnění zejména v pojišťovnictví a finanční sféře a také v IT a zákaznických službách. Pilotní sférou, kde proběhlo testování a nasazování prvních virtuálních asistentů, byla kontaktní centra.

"Očekáváme, že virtuální podnikoví asistenti budou během příštích tří let postupně nasazováni a využíváni ve stále větším počtu organizací," uvedla ředitelka výzkumu Gartner Annette Jumpová. Na trhu konverzačních platforem, tedy virtuálních asistentů a tzv. chatbotů, se v současnosti celosvětově pohybuje více než tisícovka dodavatelů. Během několika následujících let lze očekávat závody o to, kdo dokáže nabídnout nové užitečné funkce a dodavatelé se značně promění, dodala.

Přestože je většina chatbotů a virtuálních asistentů stále postavena spíše na textovém rozhraní, probíhá rychlý rozvoj hostovaných služeb převodu řeči na text a textu na řeč využívajících umělou inteligenci. Do roku 2023 by pak měla probíhat plná čtvrtina interakcí zaměstnanců s aplikacemi prostřednictvím hlasového rozhraní oproti stávajícím třem procentům.

Nedávným příkladem integrace chytrých reproduktorů v podnicích je partnerství Amazonu s řetězcem hotelů Marriott. Ten používá zařízení Echo s virtuálním asistentem Alexa pro urychlení odhlášení hostů z hotelu a ovládání vybavení pokojů. V odvětví zdravotní péče budou chytré reproduktory s virtuálními asistenty pomáhat zejména při vzdálené diagnostice a péči o seniory.