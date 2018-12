rim, Novinky

Přednášky se na trendy a inovace v technologickém segmentu zaměřují na veletrhu CES pravidelně. Letošní seznam přednášejících je nicméně opravdu zajímavý.

Velmi očekávané je například vystoupení Johna Donovana, CEO telekomunikačního giganta AT&T Communications. Přestože tento operátor na tuzemském trhu nepůsobí, představí jeho šéf hlavní přednosti nového mobilního standardu 5G, jeho dopad na robotiku a virtuální a rozšířenou realitu.

Sluší se připomenout, že na éru 5G sítí se již připravují i tuzemští operátoři. A tak bude Donovanova přednáška okénkem do budoucnosti – do toho, co nás v následujících letech čeká.

Samořiditelné vozy



Americká ministryně dopravy Elaine L. Chao zase rozebere změny způsobené revolucí v transportu – zejména drony a samořiditelné vozy.

Samořiditelným vozům se bude věnovat i další řečník – John Krafcik, CEO společnosti Waymo. Pod jeho vedením se společnost Waymo, což je mimochodem projekt Googlu v oblasti samořiditelných vozů, oddělila od Alphabet Inc. V testovacím režimu vozy Waymo najezdily samostatně na 10 milionů mílí (více než 16 milionů km) a Waymo začala spolupracovat s automobilkami jako Fiat Chrysler nebo Jaguar Land Rover.

Mezi dalšími řečníky a vystavovateli najdete takové značky jako Bosch, BYTON, Continental Automotives, Faurecia, Hisense, Hyundai, iFLYTEK, Intel, LG Electronics, Living in Digital Times, Monster, Procter & Gamble, Panasonic, Qualcomm, Samsung, Schaeffler, Sony, TAITRA, TCL, Toyota, Valeo, WWE a ZF.

Největší technologická výstava

Brány hlavního výstaviště Las Vegas Convention Center se široké veřejnosti otevřou už v úterý 8. ledna, konec akce je pak naplánován na pátek 11. ledna. První tiskové konference jednotlivých společností nicméně startují už o dva dny dříve.

CES každoročně přiláká statisíce návštěvníků, v prostoru o rozloze 830 000 m2 se bude prezentovat na 4500 vystavovatelů. Na veletrhu se objeví to nejzajímavější z technologií včetně nejnovějších řešení v oblastech jako umělá inteligence, rozšířená a virtuální realita, chytrá domácnost, města a další.

Veletrh pořádá asociace Consumer Technology Association (CTA), která dříve vystupovala pod zkratkou CEA. Jde o největší akci svého druhu. Novinky.cz nebudou na veletrhu chybět a stejně jako v loňském roce budou přinášet informace o těch nejzajímavějších technických novinkách přímo z Las Vegas.