Společnost se v roce 2015 po 76 letech rozdělila na dvě firmy. Společnost HP Inc. se zaměřuje na spotřebitelský hardware, včetně prodeje osobních počítačů a tiskáren, a Hewlett Packard Enterprise zahrnuje datová centra, software a služby. Obě firmy stále sídlí v Palo Alto, které leží v slavném Silicon Valley. V tomto středisku moderních technologií není "garážová pohádka" ničím neobvyklým. V malé garáži a rovněž dvěma spolužáky ze Stanfordovy univerzity byla založena například i internetová firma Google, v garáži začínal i hlavní konkurent HP na poli počítačů, firma Apple.

O založení firmy spolu Hewlett a Packard údajně poprvé hovořili při chytání ryb v coloradských horách, kam se vypravili po ukončení bakalářského studia. Tehdy se z nich stali přátelé. Packard poté začal pracovat ve společnosti General Electric, Hewlett pokračoval ve studiu na Stanfordu a na slavném Massachusettském technologickém institutu (MIT). Velký vliv na vznik HP měl jejich profesor a jedna z klíčových osobností Silicon Valley Frederick Terman, který svým studentům později všemožně pomáhal. O pořadí jmen v názvu firmy si prý hodili mincí. Vyhrál Packard, který přesto souhlasil s tím, že jako první bude kamarádovo jméno.

William Hewlett and David Packard historical archives destroyed in Santa Rosa fires. (HP itself is long gone.) https://t.co/SUafjiIY8s