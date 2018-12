Provoz bezpilotních letounů je takřka po celém světě regulován. Zjednodušeně se dá říci, že létat se nesmí tam, kde byste mohli někoho ohrozit, tedy například nad hlavami lidí, ale také na letištích.

Přesto se v praxi stává, že si s nastavenými pravidly někteří majitelé hlavu nelámou, což dokazuje i čerstvý případ z londýnského Gatwicku, kde musely být zrušeny všechny lety a na letišti v rušné předvánoční sezoně vypukl chaos.

Právě kvůli tomu již v některých státech přistoupili k sofistikovanějším řešením, aby zbloudilé bezpilotní letouny dostali z oblohy. Například ve Francii či Nizozemsku jsou trénováni orli, aby menší drony lapili jako kořist.

Jejich drápy jsou totiž dostatečně uzpůsobené k tomu, aby je přirozeně chránily. V podstatě jim tak neublíží ani rychle se točící vrtule, což si správy letišť vyzkoušely v praxi.

JRR Tolkien gave us the answer to today’s #Gatwick #Drones problem. When all seems lost and insurmountable: eagles. https://t.co/yYKpm7K8SC

Orel dokáže zachytit bezpilotní letoun do svých drápů.

Starost o orly nicméně není vůbec jednoduchá a vyžaduje nasazení hned několika lidí navíc, kteří jim budou zajišťovat veškerý komfort a výcvik.

Dalším řešením je tak využití speciálních pušek. Na jejich výrobu se specializuje například společnost DroneShield. Ta již od loňského roku nabízí model zvaný DroneGun, který si na první pohled mohou lidé snadno splést se skutečnou zbraní, střílet opravdové náboje však tento model neumí.

BEZ KOMENTÁŘE: Orel a dron. Zdroj: Politie

Místo hlavně se tato specialitka chlubí vysílači, které dokážou pomocí rádiových vln ovládat prakticky jakýkoli dron na obloze – stačí na něj namířit. V praxi se tak puška postará o to, aby byla přerušena komunikace mezi dronem a pilotem. Místo dálkového ovladače je následně bezpilotní letoun ovládán puškou a střelec tak s dronem může přistát, kdekoli chce.

DroneGun v akci

FOTO: archiv výrobce

Majitel dronu, který létal, kde neměl, tak zároveň přijde i o svůj bezpilotní letoun – pokud tedy nepůjde střelce požádat o navrácení.

Zajímavé je, že puška by měla být natolik sofistikovaná, že si skutečně poradí s jakýmkoli dronem na obloze. Je jedno, o jaký jde model a výrobce. Jedinou podmínkou je přímá viditelnost bezpilotního letounu, musí být ve vzdálenosti maximálně dvou kilometrů od pušky.

Radost, že s puškou DroneGun vyzrajete na otravné sousedy s bezpilotními letouny, by však byla předčasná. Společnost DroneShield ji totiž ve volném prodeji nenabízí, zakoupit si ji mohou pouze vybrané subjekty – právě například letiště, kde drony představují velké riziko.

Konkurenční puška DroneDefender

FOTO: archiv výrobce

Konkurenční pušku DroneDefender, která funguje na obdobném principu jako DroneGun, již testují američtí vojáci. Ta však není tak účinná jako nově představený model – funguje na vzdálenost maximálně 400 metrů.

Dalším řešením mohou být speciální drony, které obsahují mechanismus se sítí, který dokáže nezbedný bezpilotní letoun zachytit. Jejich obsluha nicméně není vůbec jednoduchá, a pokud má být lapen například sportovní dron, je na něj bezpilotní letoun se sítí krátký. Nedokáže totiž letět tak rychle.

UK Transport Police & Government need to invest in these Drone Catchers though, what a joke this all is... 🙄 pic.twitter.com/iRcqPP3YNU