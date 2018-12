Francie zavede od ledna daň pro internetové giganty

Francie od ledna zavede daň, které budou podléhat příjmy velkých internetových firem, jako jsou Google či Facebook. Oznámil to ministr financí Bruno Le Maire, podle něhož by za příští rok měla daň přinést do francouzského rozpočtu asi 500 milionů eur (12,9 miliardy Kč). Ministr návrh oznámil týden poté, co prezident Emmanuel Macron avizoval v reakci na sociální protesty sérii kroků, které státní pokladnu přijdou odhadem na deset miliard eur.