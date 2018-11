Novinky, ČTK

O šíření dezinformací v britské metropoli jednali poslanci z Británie, Irska, Lotyšska, Kanady, Brazílie, Argentiny a Singapuru. Šéf Facebooku Mark Zuckerberg za sebe poslal manažera firmy Richarda Allana.

Collins vyzval Facebook, aby prověřil interní e-maily zachycené firmou Six4Three, která se s Facebookem soudí v Kalifornii. Podle britského poslance jeden e-mail dokazuje, že jeden inženýr Facebooku svého zaměstnavatele upozornil v říjnu 2014, že ruské IP adresy získávají denně přístup ke třem miliardám informací. "Když ruské IP adresy stahovaly z platformy ohromná množství dat, bylo to oznámeno, anebo zameteno pod koberec?" tázal se Allana Collins.

Facebook čelí několika skandálům. Jeden se týká například zneužití Facebooku Ruskem, které je obviňováno z ovlivňování amerických prezidentských voleb v roce 2016, další využití údajů o velkém množství uživatelů poradenskou firmou Cambridge Analytica k politickým účelům.

Facebook chce změny



Allan čelil kritice kvůli nepřítomnosti Zuckerberga, který byl na akci britského výboru pozván, ale nepřijel. Zástupci dalších zemí se k jednání připojili na znamení mezinárodní solidarity v této věci, napsala agentura AFP.

"Zatímco my si hrajeme se svými telefony a aplikacemi, naše demokratické instituce rozvrací klub kalifornských miliardářů," sdělil na jednání kanadský poslanec Charlie Angus. "To, že se pan Zuckerberg rozhodl nepřijet sem do Westminsteru, podle mne hovoří za vše," dodal.

Francouzská senátorka Catherine Morinová-Desaillyová označila za skandální způsob, jakým Facebook přistupuje k ochraně dat. Irský poslanec Eamon Ryan považuje za "základní nespravedlnost" to, že mají k údajům o uživatelích přístup třetí strany.

Allan se omezil na to, že přiznal, že firma chybovala, ale podle něj uznala, že je třeba se podrobit pravidlům o sdílení dat.

Skandály okolo uživatelských dat



Facebook je v posledních měsících pod drobnohledem úřadů i ochránců osobních dat. Celá kauza vypukla v polovině března, kdy se ukázalo, že data zhruba 87 milionů uživatelských účtů na Facebooku zneužila právě společnost Cambridge Analytica. A to při vývoji softwarových nástrojů pro podporu kampaně Donalda Trumpa během volby amerického prezidenta.

Cambridge Analytica měla oficiálně vyvíjet program pro předpověď preferencí voličů, ve skutečnosti však bylo snahou firmy ovlivnit jejich rozhodování. Aplikace totiž čerpala privátní data z profilů desítek milionů uživatelů a celý systém následně utvářel profil voličů, mezi které pak cíleně distribuoval politickou reklamu.

Facebook zároveň oznámil, že údaje prakticky všech uživatelů ze stejnojmenné sociální sítě se mohly relativně snadno dostat do nepovolaných rukou.

Bylo to dáno tím, že Facebook umožňoval prakticky od svého vzniku hledat osoby podle e-mailu či telefonu, což mohli takzvaní sběrači dat zneužít. Tato funkce byla již zablokována. [celá zpráva]