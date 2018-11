Mladí investují do kryptoměn třikrát více než starší lidé

Mladí lidé do 35 let, tzv. mileniálové, investují do kryptoměn zhruba třikrát více než starší generace nad 52 let. Celkem 58 procent mileniálů investovalo do kryptoměn více než 500 dolarů (11 290 Kč) a 29 procent přes 1000 USD (22 580 Kč). Vyplývá to z letošní studie společnosti SurveyMonkey ve Spojených státech.