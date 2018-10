ČTK

Evropská divize Facebooku sídlí v Irsku, takže DPC má na starosti regulaci tohoto podniku. Facebook může dostat pokutu až čtyři procenta svých globálních ročních tržeb, které loni činily zhruba 40,65 miliardy dolarů.

Facebook o bezpečnostní chybě informoval minulý týden. Evropská komisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová podle CNBC uvedla, že irský úřad na této kauze intenzivně pracuje. Upozornila, že Evropská unie má silné nástroje k potrestání podniků porušujících pravidla pro ochranu soukromých údajů.

Podle Andrewa Dysona z právnické společnosti DLA Piper bude tato kauza testem toho, do jaké míry je DPC připraven využít svých nových regulačních pravomocí. "Budou ochotni a schopni pustit se do křížku se silou titána ze Silicon Valley? Pravděpodobně bude trvat několik měsíců, než se to dozvíme," uvedl Dyson.

Facebook je největší sociální síť na světě, kterou alespoň jednou za měsíc využívá více než 2,2 miliardy lidí.